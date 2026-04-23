Filtraron un video de Luciano Castro con Griselda Siciliani: ¿Reconciliación?

La separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro fue una de las más polémicas de los últimos meses. Entre rumores de infidelidades y gestos de amor desesperados, los posicionaron en el centro de la tormenta mediática, y fueron protagonistas de debates en redes sociales. Con el correr de los días, parecía que ambos habían logrado formar su propia vida, sin volver a referirse al otro. Pero, en las últimas horas, filtraron un video de los actores juntos, que volvió a encender la llama de una posible reconciliación.

Luciano Castro, Griselda Siciliani

¿Reconciliación en puerta? Filtran un video donde estarían Griselda Siciliani y Luciano Castro juntos

Griselda Siciliani se encuentra en el peak de su carrera, con varios proyectos en Netflix para su 2026/2027. Desde la serie de Moria, el final de Envidiosa y hasta el anuncio de una película con Adrián Suar, la actriz mostró que la separación con Luciano Castro la llevó a enfocarse a full en su trabajo. Por su parte, el actor pasó unas primeras semanas difíciles, tras haberse internado voluntariamente porque no se encontraba bien. Con la compañía de sus hijos y la ayuda de sus exparejas, él logró superar todos los obstáculos y volvió al centro mediático.

Sin embargo, y si bien habían logrado hacer si vida por separado, en las últimas horas, una nueva esperanza de reconciliación surgió entre sus seguidores. La periodista Naiara Vecchio compartió en su cuenta de X un video de TikTok, donde se podía ver a la expareja hablando en la calle y dirigiéndose hacia una camioneta juntos, tras haber comprado una comida. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en sacar a la luz sus teorías, y una posible reconciliación comenzó a sonar y emocionar a todos.

La separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro

A comienzos del 2025, Luciano Castro y Griselda Siciliani dieron a conocer su separación, y los rumores de infidelidades volvieron a apuntar contra el actor. Según habían dicho, él había salido en una cita con otras mujeres, mientras continuaba en la relación con la actriz.

Rápidamente, ella decidió dejar en claro que todo se había terminado, y se enfocó en sus trabajos, volviéndose una de las actrices más observadas. Desde apuestas fashionistas, vacaciones con seres queridos hasta proyectos que siguen sorprendiendo a todos, Siciliani se alejó de la mediatización y los escándalos románticos de los medios de comunicación. Por su parte, Castro fue centro de comentarios por varias semanas, lo que le provocó una inestabilidad y tristeza absoluta. Esto llevó a que decidiera internarse voluntariamente, para poder recuperar sus energías y cuidar de sus hijos.

Griselda Siciliani, Luciano Castro

Sin embargo, en las últimas horas, se abrió la puerta a una posible reconciliación, cuando la expareja fue vista comprando comida junta, y se subieron a la misma camioneta. El clip no tardó en viralizarse, y los comentarios alrededor surgieron, desatando el debate entre los usuarios. Por el momento, Luciano Castro y Griselda Siciliani mantienen el silencio, ni afirmando ni negando un regreso al romance. Por el contrario, ella se enfocó en mostrar la premiere de la última temporada de Envidiosa, mientras que él no utilizó sus redes sociales.

A.E