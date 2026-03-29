Cayetana Cabezas, la actriz que brilla en Machos Alfa: "Me fascinaron En el Barro y Envidiosa"

Cayetana Cabezas brilla con su papel de Blanca en Machos Alfa, el éxito de Netflix que aborda, de manera irónica, la deconstrucción masculina y que llegó al top 10 en 40 países alrededor del mundo, transformándose en una de las producciones españolas de mayor proyección internacional. El pasado 22 de marzo, la actriz de 46 años, llegó a la Argentina y conversó con CARAS sobre gran presente, pero también sobre un futuro promisorio que incluso puede imaginar vinculado a algunas de las figuras del país.

El paso de Cayetana Cabezas por Argentina

Cayetana Cabezas llegó a la Argentina el pasado 22 de marzo y se propuso aprovechar el tiempo al máximo. No se trata de un viaje casual, ni improvisado, sino de algo que llevaba mucho tiempo postergado y que finalmente se pudo dar. “Es mi primera vez. Llevo, ya no años, lustros queriendo venir. Estoy feliz de haber conseguido cuadrar fechas y tener tiempo para recorrer la ciudad sin prisa”, admite.

Cayetana Cabezas.

La actriz califica su paso por la Argentina como un viaje “inmersivo cultural”, que tenía el objetivo de encontrarse con artistas plásticos en sus estudios y ver colecciones privadas. “Las profesiones creativas para mí son interdisciplinares. Se nutren unas de otras. Yo me alimento del arte en todos sus formatos para poder aprender y crecer como actriz. Y también de la vida. Estoy teniendo tiempo para disfrutar el teatro que llevo años admirando desde la distancia, viendo obras en el off donde hay un talento descomunal”, explica.

Por supuesto que también encontró un espacio para pasear y recorrer Buenos Aires, algo que no hizo más que despertarle palabras de elogios. “Es tanto. La belleza de la ciudad, parecen diez ciudades en una. El eclecticismo de la arquitectura. La huella histórica. Pero lo resumiría en las personas que me estoy encontrando. En ellas se encuentra todo esto y una poderosa capacidad de reinvención de sí mismas y de crear belleza en contextos de dificultad”, dice, cuando se le pregunta qué fue lo que más le gustó de este viaje.

Cayetana Cabezas llegó el pasado 22 de marzo a la Argentina.

El futuro de Cayetana Cabezas, cerca de Argentina

Más allá de la parte turística y de lo mucho que ansiaba encontrarse con el arte argentino que admiraba desde España, Cayetana cuenta que le encantaría formar parte desde adentro. “También aprovechando para encontrarme con directoras de casting, directores de teatro… personas que conocen mi trabajo ahora por Machos Alfa, y con las que me encantaría trabajar”, se sincera.

En esa línea, aclara que hubo dos producciones argentinas que le encantaron y algunos nombres propios con los que les gustaría hacer equipo. “Acabo de ver dos series cuyas actrices me han fascinado. “En el barro” y “Envidiosa”. Prácticamente cualquiera del elenco. Son lo más. Ana Garibaldi, Lorena Vega… su fuerza me fascina. Y Griselda Siciliani tiene un tempo de comedia que es magia”, sentencia, tajante.

Cayetana Cabezas brilla en Netflix con Machos Alfa.

El exitoso camino de Cayetana Cabezas

Cayetana Cabezas se recibió de arquitecta y ejerció durante cuatro años esa profesión. Sin embargo, decidió cambiar de rumbo, estudiar teatro y dedicarse por completo a la actuación. Así formó parte de producciones como Brigada Costa del Sol, Aída, Anclados, El Secreto de Puente Viejo, Servir y Proteger y Mira lo que has hecho.

En la actualidad, Cayetana Cabezas se destaca en dos medios bien diferentes. Por un lado, la mencionada Machos Alfa, que confirmó su quinta temporada en Netflix. Por el otro, el teatro, con “Madres” y “Escúchalo, compréndelo”, ambas obras escritas por Elena Díaz Barrigón.