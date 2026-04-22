Lejos de Envidiosa y Felicidades, Griselda Siciliani anunció su nuevo proyecto

Griselda Siciliani atraviesa uno de los momentos más sólidos y creativos de su carrera artística. Luego del éxito que consiguió con sus últimos trabajos en Envidiosa y Felicidades, la actriz decidió apostar nuevamente al teatro con una propuesta que promete mostrar una faceta diferente de su talento. En este contexto, se prepara para dar un gran salto en su carrera actoral junto a Carlos Casella. A través de su cuenta personal de Instagram, la artista anunció con bombos y platillos su nuevo show.

Griselda Siciliani irrumpe en los escenarios con un nuevo show

Griselda Siciliani es una de las actrices argentinas que tiene una vasta trayectoria en cine, televisión y teatro. Su versatilidad le permitió ser protagonista de grandes telenovelas, series, películas y hasta obras teatrales. Luego de su avasallante éxito con Envidiosa y Felicidades, la intérprete se prepara para dar comienzo a un nuevo proyecto en materia de actuación que la tiene ilusionada.

Griselda Siciliani | Instagram

Mediante un flyer de difusión que compartió en su perfil e historias de 24 horas en la famosa red social de la camarita donde anunciaba el estreno de Poemas del huracán, un espectáculo que protagonizará junto al actor y performer Carlos Casella. Este posteo generó entusiasmo entre sus más de 2,7 millones de seguidores, quienes celebraron su regreso a las tablas con una propuesta artística que combina actuación, poesía y un fuerte componente performático.

El nuevo proyecto estará dirigido por la reconocida coreógrafa y directora Ana Frenkel, una figura destacada dentro del circuito teatral alternativo y experimental. Su impronta artística suele caracterizarse por la fusión de distintos lenguajes escénicos, por lo que se espera que la puesta tenga una estética innovadora y dinámica. Asimismo, según trascendió, la propuesta busca ofrecer una experiencia sensorial que combine palabra, cuerpo y emoción en un formato íntimo.

Las funciones se realizarán en uno de los espacios culturales más emblemáticos para espectáculos en vivo. No obstante, se informó que el ciclo contará con una particularidad que ya despertó expectativa: habrá solamente seis funciones únicas, previstas para la última semana de junio y la primera de julio de 2026. Esta modalidad limitada suele generar gran demanda entre el público, especialmente cuando se trata de artistas con fuerte convocatoria.

Nuevo proyecto de Griselda Siciliani | Instagram

Griselda Siciliani se prepara para la temporada de invierno

El regreso de Griselda Siciliani al teatro marca un nuevo desafío para la actriz, quien a lo largo de su trayectoria supo destacarse en múltiples formatos, desde telenovelas y series hasta cine y comedia musical. Su versatilidad la convirtió en una de las intérpretes más reconocidas de medio, capaz de alternar entre interpretaciones dramáticas y comedias con la misma naturalidad.

El espectáculo también significará un reencuentro creativo con artistas de gran trayectoria dentro del teatro contemporáneo. La presencia de Carlos Casella en escena suma un componente performático distintivo, ya que es conocido por sus propuestas que integran actuación, música y movimiento. Esta combinación de talentos anticipa una obra que buscará romper con los formatos tradicionales y apostar por una experiencia escénica más sensorial y poética.

Griselda Siciliani | Instagram

Con este anuncio, Griselda Siciliani confirma que continúa en plena evolución artística y que sigue apostando por desafíos que amplíen sus horizontes dentro del mundo del espectáculo. La expectativa en torno a Poemas del huracán ya comenzó a crecer entre sus seguidores y el público en general, que espera con ansias estas funciones especiales que prometen convertirse en uno de los eventos culturales destacados de la temporada de invierno 2026.

NB