Lorena Vega, la psicóloga de Envidiosa: "Pensaba que me iba a morir de hambre"

Lorena Vega, reconocida por su papel en la serie “Envidiosa”, ha conquistado corazones por su compromiso con el arte. Sin embargo, detrás de su éxito actual, la artista ha atravesado un camino lleno de obstáculos y desafíos económicos que hoy comparte para inspirar a otros. En una entrevista reciente en el programa “El Show de los Humanos” de Futurock, Vega contó detalles sobre sus inicios, las dificultades para mantenerse, y la importancia que tuvo el arte en su crecimiento personal y profesional.

Lorena Vega y una historia de superación

Desde muy joven, Lorena Vega enfrentó una dura realidad. A los 22 años, cuando empezó a dar sus primeros pasos en la actuación, la situación económica era complicada. “En 2001, yo estaba alquilando y no lo podía pagar. Me acuerdo que le dije a la dueña del departamento totalmente vencida: ‘No, no te puedo pagar más’”, relató con sinceridad. La actriz recuerda que en ese momento, la incertidumbre y el miedo a no poder sostenerse eran abrumadores. “Pensaba: ‘Me voy a morir de hambre, porque si en este país que está así de explotado y de roto, ¿quién va a pagar una clase de teatro?’”, confesó, mostrando la dureza de esos años.

Lorena Vega//Facebook

A pesar de las dificultades, la suerte le sonrió cuando una iniciativa social le abrió una puerta de esperanza. La fábrica recuperada por sus propios trabajadores, conocida como INPA, decidió abrir un centro cultural autogestionado. Lorena Vega, con su pasión por el teatro, se animó a ofrecer talleres gratuitos. “Eso pasó y vino un montón de gente. Yo decía: ‘No va a venir nadie, porque la gente está en otra, porque quién va a ir a una clase de teatro ahora, porque quién me conoce, quién se va a poner en manos de una piba que tiene 22 años y da clases’”, recordó.. Sin embargo, la respuesta fue sorprendente, al respecto la actriz contó: “No sabés la cantidad de gente que vino y no sabés cómo me salvó la vida en un momento en el que estaba todo muy mal, casi como ahora”.

Lorena Vega//Facebook

Lorena Vega alcanzó el éxito tan esperado

Lorena Vega subrayó que el teatro y el arte no solo son su profesión, sino también un espacio de transformación y refugio. “Lo que hacemos es un refugio que subsistió a todas las crisis mundiales, que sigue estando, que lo tenemos que seguir sosteniendo. Son lugares donde se renueva la energía, donde pensamos cosas, donde nos agrupamos y salimos diferentes”, reflexiona. Para ella, entrar en una obra y dejarse llevar por la experiencia teatral es una forma de cambio personal profunda, algo que ha comprobado en su propia vida.

Lorena Vega y Griselda Siciliani//Facebook

Hoy, Lorena Vega es una figura consolidada en la escena artística argentina. Su papel en “Envidiosa”, donde interpreta a la terapeuta de Griselda Siciliani, la ha llevado a ser una de las actrices más solicitadas. Sin embargo, Vega no olvida sus raíces ni los momentos en los que la incertidumbre era su compañera constante. En declaraciones recientes, expresó que su presente es fruto de ese esfuerzo y persistencia.