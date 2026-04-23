María Vázquez demostró cómo llevar botas de lluvia para un look sofisticado chic

María Vázquez compartió el look sofisticado chic que armó con un calzado ideal para los días de lluvia. Fiel a su estilo, la empresaria volvió a mostrar su capacidad para reinterpretar básicos funcionales y elevarlos con combinaciones elegantes y repletas de personalidad.

María Vázquez le dio un giro fashionista a las botas de lluvia

María Vázquez volvió a dar cátedra de estilo con un look que logra algo no tan sencillo: transformar un ítem funcional en una pieza clave de moda sofisticada. Esta vez, la modelo apostó por las botas de lluvia y demostró que también pueden ser protagonistas de un outfit chic y elegante.

Mediante su cuenta de Instagram, compartió una serie de imágenes donde se la puede ver posando al aire libre. En la primera, se muestra sentada sobre un vehículo luciendo un estilismo donde cada prenda dialoga con la otra y eleva el conjunto. El foco, sin dudas, está puesto en las botas de lluvia negras de caña media, un clásico relacionado a climas húmedos que, en su caso, se resignifica como un elemento fashionista.

María Vázquez

Para acompañarlas, María Vázquez eligió un pantalón de terciopelo en tono violeta, una textura que aporta profundidad y un aire lujoso al outfit. Este contraste entre lo rústico de las botas y lo sofisticado del género genera un equilibrio interesante, donde lo casual se mezcla con lo elegante sin esfuerzo.

En la parte superior, sumó una camisa a cuadros en tonos bordó y blanco, que refuerza la estética campestre pero con un guiño trendy y combina con el pantalón. Sobre ella, incorporó un chaleco tejido con diseño argyle en una paleta que combina azules, beige y celeste. Esta prenda no solo suma capas, clave en looks de otoño invierno, sino que también introduce un patrón clásico que potencia el conjunto.

María Vázquez

El accesorio escogido también juega un papel importante en su look: María Vázquez optó por gafas de sol de marco amplio en tono marrón degradé, que aportan un toque glam y terminan de cerrar el estilismo con impronta urbana. El pelo suelto, con ondas suaves, y el maquillaje natural acompaña su outfit.

Botas de lluvia: un básico que se volvió sinónimo de estilo

En los últimos años, las botas de lluvia pasaron de ser un básico funcional a convertirse en una de las piezas más versátiles y fashionistas del guardarropa. Hoy, lejos de limitarse a los días grises, se imponen como un verdadero statement de estilo que incluso se luce cuando no llueve.

La gran clave de esta tendencia está en la resignificación del calzado: lo que antes se usaba solo por necesidad, ahora forma parte de looks pensados y sofisticados. En este sentido, las botas de lluvia dejaron de ser exclusivamente prácticas para transformarse en una “declaración de moda” que puede llevarse en cualquier contexto.

María Vázquez

Además, su diseño evolucionó: actualmente sus versiones son más estilizadas, livianas y adaptables. Estas características permiten combinarlas con prendas que antes parecían impensadas, desde jeans y pantalones sastreros hasta vestidos o faldas. En el caso de María Vázquez, la top model supo lograr una fusión perfecta entre lo práctico y lo estético, demostrando que las botas de lluvia pueden trascender su función original y convertirse en una pieza clave para un look sofisticado chic.