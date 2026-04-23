Máxima Zorreguieta sorprendió con sus zapatos estampados de estilo cerámica para elevar un look

Máxima Zorreguieta es de las royals que más se animan a incursionar dentro de la industria de la moda. Con estampas llamativas, colores pasionales y looks que enamoran, la reina de Países Bajos apunta a prendas que la hacen una influencia, manteniendo el protocolo de la familia real. Es por eso que los expertos no tardan en destacar algunos detalles de sus atuendos que marcan la diferencia. En las últimas horas, se presentó con un total blue digno de una reina, y lo elevó con los zapatos estampados de estilo cerámica.

Máxima Zorreguieta

Los zapatos estampados de estilo cerámica de Máxima Zorreguieta

Máxima Zorreguieta entiende que la moda y la originalidad puede venir de diferentes prendas de un look. Los diseños de los vestidos, los accesorios y joyas que agrega o el calzado que elige puede elevar un monocromático que suele acompañar a la realeza en todo momento. Es por eso que sorprendió a todos con una nueva apuesta, durante su visita a Filomena en Róterdam, junto al rey Guillermo. Para la ocasión, eligió un tacón estampado de estilo cerámica china.

En las postales que se compartieron, se la ve con su usual atuendo sastrero, de combinación de pantalón y saco. El royal blue marcaba una monocromía que la elevaba y la hacía lucir radiante junto a su cabello rubio. Sin embargo, ella no quiso quedarse con lo tradicional que presenta en otras ocasiones. Es así como eligió como calzado unos tacones en punta con estampado azul y blanco, de estilo cerámica china.

La misma se inspiraba en la famosa porcelana azul y blanca tradicional de China, denominada Qīnghuā. El significado literal es flores/patrones azules, y presenta un delicado dibujo de esta planta, que fusiona lo histórico con lo elegante. Máxima Zorreguieta lo utilizó para dar una vuelta de originalidad a una prenda monocromática, y se llevó los halagos de los expertos.

Los zapatos estampados de estilo cerámica de Máxima Zorreguieta

Máxima Zorreguieta: una influencia del calzado original

Máxima Zorreguieta no solo es una influencia de la moda inspirada en la naturaleza, con los protocolos de la realeza y las apuestas de una amante fashionista. Ella también entiende que el calzado puede variar y elevar el look, dejando ver su personalidad arriesgada. Es por eso que también apuesta por las botas de caña alta y notorias, los zapatos cómodos pero de colores y estampas, y los tacones en punta que invitan a la elegancia sofisticada.

Máxima Zorreguieta

Sin embargo, en las últimas horas, se llevó todos los aplausos al imponer un zapato estampado de estilo cerámica, que ayudó a elevar un look monocromático. Los expertos fashionistas y de la realeza destacaron esta elección como el perfecto para demostrar la diferencia, sin perder de vista la elegancia de la Familia Real y los protocolos que deben mantener. Máxima Zorreguieta es una influencia para las reinas, dando cátedra de cómo hacer el diferencial, con un simple estampado.

A.E