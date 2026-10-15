India Ortega apostó por la tendencia ideal para un look de noche

India Ortega sorprendió con un estilismo que combinó sensualidad, delicadeza y una impronta audaz. La joven de 21 años armó un look de noche con la tendencia ideal y con el color negro como protagonista, lo que hizo que no pasara desapercibido.

Así es el look de alto impacto de India Ortega: encaje, transparencias y mucha personalidad

India Ortega parece tener su estilo definido ya que una vez más apuesta a la tendencia lencera. En esta ocasión, la hija de Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega la eligió para un look de noche, que se llevó todas las miradas y cosechó una lluvia de "likes" en redes sociales.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, la modelo se mostró con el outfit en cuestión: vestido largo largo y confeccionado íntegramente en encaje negro con transparencias. La pieza presentó un escote cuadrado de líneas suaves, sostenido por breteles anchos con terminaciones de volados que aportaron un detalle romántico al diseño.

India Ortega

El encaje floral recorrió toda la prenda de India Ortega y dejó ver la piel a través de sus transparencias, tanto en el torso como en la falda. La silueta alargada y la caída fluida reforzaron la elegancia del vestido, mientras que el contraste entre la delicadeza del tejido y la intensidad del negro le dio una impronta más audaz.

La elección de India Ortega se inscribe en la tendencia de inspiración lencera, que lleva elementos tradicionalmente asociados a la ropa interior al centro de los estilismos de noche. El encaje, los tejidos translúcidos y los diseños que dejan entrever la piel son algunos de los recursos que permiten explorar esta estética desde una mirada moderna.

El encaje negro, una apuesta que combina sensualidad y romanticismo

Uno de los puntos fuertes del look de India Ortega fue la combinación de dos estilos: por un lado, la sensualidad de las transparencias y, por otro, el romanticismo del encaje floral y los volados en los hombros. Esta mezcla evitó que el conjunto resultara demasiado uniforme y sumó textura y movimiento.

India Ortega

Además, India Ortega mantuvo el protagonismo en el vestido y acompañó la propuesta con accesorios discretos, entre ellos pulseras y anillos plateados. Su beauty look también fue acertado: lució el pelo suelto con ondas suaves y un maquillaje natural. Así, su estética sofisticada no compitió con la prenda protagonista.

Sin dudas, India Ortega volvió a elegir el estilo lencero que transforma el encaje en una pieza central del vestuario y demostró que el negro continúa siendo un clásico para lograr looks elegantes, femeninos y con personalidad. De esta manera, apostó por la tendencia que es ideal para un look de noche y cautivó a todos con su vestido largo confeccionado en una tela floral con sutiles transparencias.