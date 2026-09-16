Los looks de India y Bautista Ortega en el casamiento de su papá, Emanuel Ortega

El casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, celebrado el martes 15 de septiembre de 2026, se convirtió de inmediato en uno de los eventos más comentados del año. Tras seis años de relación, la pareja decidió formalizar su amor en el Registro Civil de San Isidro. A pesar de que planearon una boda secreta e íntima, la noticia generó una enorme expectativa en los medios de comunicación, que rápidamente hicieron eco de cada detalle de la ceremonia. Entre los invitados presentes, la participación de India y Bautista Ortega, los hijos del cantante, encantó a la prensa y a los fanáticos por el fuerte respaldo público y el cariño que demostraron. Además, los jóvenes emitieron la elegancia y sofisticación con los estilos elegidos para acompañar a su padre en esta nueva etapa.

El casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi / Créditos: RS Fotos y UNAR Agency - Antu Divito

Los looks de India y Bautista Ortega para el casamiento de su papá, Emanuel Ortega

La gran boda de Emanuel Ortega y Julieta Prandi se volvió uno de los eventos más importantes para la prensa del año. Este día especial, contó con la destacada presencia de todos sus amigos y familia más íntima. Entre ellos, India y Bautista Ortega, los hijos del cantante con Ana Paula Dutil, acompañaron con orgullo a su padre luciendo estilos que capturaron la atención de todos por su frescura y elegancia, y lucieron de maravilla en todas las postales tomadas del evento.

La joven acaparó las miradas con una propuesta urbana, cómoda y de impronta juvenil para la celebración diurna. En lugar de un vestido formal, la modelo optó por un pantalón de jean holgado en un tono gris oscuro lavado, y una remera con cuello halter confeccionada en una tela con textura acanalada fina, cuyo color marrón bronce ocre cortó de manera muy elegante con la paleta neutra. Su estilismo se potenció con una campera de jean oscura de corte entallado y botones metálicos a la vista, y un maquillaje en tonos tierra y bronce, destacando un sombreado cálido y difuminado en los ojos que realzó su mirada, y unos labios delineados en tono nude con acabado natural. Con el cabello rubio lacio, suelto y con raya al medio, sumó un toque chic mediante una cartera de gamuza marrón de correa corta, consolidando una estética descontracturada e idónea para acompañar el íntimo festejo civil.

El look de India Ortega en el casamiento de su papá, Emanuel Ortega

Por otro lado, el joven se inclinó por una alternativa que equilibró la elegancia y la rebeldía adolescente en las puertas del Registro Civil. Lució un sofisticado traje sastrero negro compuesto por un saco clásico y un pantalón de vestir de calce recto. El quiebre moderno y juvenil de su vestuario radicó en reemplazar la camisa formal abotonada por una suelta, lo que le dio un aire sumamente fresco y minimalista al conjunto. Para coronar su estilismo, Bautista calzó unas zapatillas urbanas blancas con detalles negros, logrando una fusión ideal entre sastrería tradicional y cultura urbana que sintonizó perfectamente con su cabello corto con rulos naturales, destacándose por su porte desenvuelto y descontracturado.

Los looks de India y Bautista Ortega en el casamiento de su papá, Emanuel Ortega / Créditos: RS Fotos y UNAR Agency - Antu Divito

Todos los detalles del casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

La íntima celebración por el casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi coronó su historia de amor con una jornada repleta de emociones compartidas junto a sus seres más cercanos . Tras dar el sí en el Registro Civil, la pareja y su selecto grupo de invitados se trasladaron a un exclusivo restaurante de estilo rústico y moderno para disfrutar de un distendido almuerzo familiar al aire libre. La ambientación del lugar destacó por su estética cálida, rodeada de vegetación y grandes ventanales que permitieron aprovechar al máximo la luz natural de un día radiante.

Durante el festejo, los recién casados se mostraron sumamente cómplices y felices, reflejando el espíritu descontracturado que planearon para toda la boda. El menú del almuerzo fue diseñado especialmente para la ocasión, priorizando platos gourmet de autor y una selecta carta de vinos para brindar por el nuevo matrimonio. La presencia de figuras centrales de la familia, como Palito Ortega y Evangelina Salazar, aportó una enorme carga emotiva al encuentro, dejando en claro la excelente sintonía y el afecto que une a todo el clan. La celebración se extendió hasta las últimas horas de la tarde en un clima de absoluta privacidad, y dando paso a la luna de miel que se acerca en los próximos días.

El casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi / Créditos: RS Fotos y UNAR Agency - Antu Divito

Los looks de India y Bautista Ortega en el casamiento de su papá, Emanuel Ortega, no solo reflejaron su estilo propio y vanguardista, sino que también coronaron una jornada inolvidable donde la elegancia juvenil y la unión familiar fueron las verdaderas protagonistas del evento del año.

Créditos: RS Fotos y UNAR Agency - Antu Divito

A.E