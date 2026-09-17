Qué dijo India, la hija de Emanuel Ortega, sobre la ausencia de sus tíos a la boda de su papá

India, la hija del reconocido cantante Emanuel Ortega, rompió el silencio y habló de los rumores que circularon en torno a una presunta crisis familiar tras el casamiento su padre con la modelo Julieta Prandi. La joven explicó los motivos detrás de ausencia de sus tíos en la ceremonia.

India, la hija de Emanuel Ortega rompió el silencio y reveló la razón detrás de la ausencia de los hermanos de su padre a la boda

India, la hija de Emanuel Ortega comenzó compartiendo cómo vivió ese día tan especial para su papá. “Estuvo increíble, feliz de haber estado, feliz de ver a mi papá contento y bien acompañado”, afirmó con una sonrisa en una entrevista con Puro Show (El Trece). También, aclaró la razón por la cual la ceremonia se manejó con tanto hermetismo.

Emanuel Ortega y su hija India//Instagram

“Son personas que les gusta mucho la intimidad, no les gusta que se hable de ellos... Y para mí eso es lo mejor, algo íntimo y familiar”, expresó la nieta de Palito Ortega y confesó que ella lo sabía un poco antes. “Estábamos en la casa de Juli, desayunando y me dijeron: ‘Nos vamos a casar’. Yo no podía creer, me puse re feliz y tampoco esperaba que mi papá le proponga casamiento”, contó.

En este contexto, la hija de Emanuel Ortega indicó que la familia estaba enterada del casamiento hace un tiempo y el resto se enteró un día antes de la celebración. “Ellos lo querían mantener en secreto”, precisó la joven al ser consultada sobre la decisión de la pareja en no filtrar nada públicamente.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi//Archivo de Caras

Las ausencias en el casamiento generaron polémicas, por la falta de algunos familiares, como los hermanos de Emanuel —Luis, Sebastián, Martín y Rosario— despertando rumores de posibles conflictos internos. Frente a esto, India Ortega fue enfática en desmentir cualquier malentendido: “Es muy fácil criticar sin estar dentro de la situación, todos nos llevamos muy bien, tenemos asados familiares, simplemente no estamos todos grabando lo que hacemos”.

Estas declaraciones surgieron en respuesta a versiones divulgadas por Yanina Latorre, quien sugirió que algunos miembros de la familia podrían haber sentido incomodidad o celos por la relación de Emanuel Ortega con Julieta Prandi. La sobrina de Sebastián Ortega fue categórica al rechazar esas hipótesis: “No hay envidia ni celos. Mi tío Luis está de viaje, mi tío Sebastián también está con grabaciones, Rosario está por hacer un show... Fue un día de semana. Obviamente yo, si mi hermano se casa, iría”.

India, la hija de Emanuel Ortega//Instagram



India, la hija de Emanuel Ortega habló de Julieta Prandi y reveló lo que hizo por su padre

Sobre la llegada de Julieta Prandi a la vida de Emanuel Ortega, India resaltó los cambios positivos que la modelo brindó a su padre. “Julieta le hace muy bien a mi papá, le volvió la magia a su cuerpo. Ella es una persona que te trae mucha luz, a pesar de todo lo que le pasó. Es una persona que se nota que está y te hace muy bien”, destacó.

Asimismo, la nieta de Evangelina Salazar indicó que la conductora tuvo un papel importante para que su padre retomará su carrera, en un momento que el cantante tenía algunos altibajos para continuar. “A mi papá lo empujó mucho a seguir con la música. Mi papá medio que había abandonado y volvió el año pasado, hizo un show, está de a poco volviendo a lanzar su música”, detalló.

Emanuel Ortega y julieta Prandi//Instagram

Respecto a la relación que ha construido con Julieta, India expresó que la considera una figura maternal y una pareja que la ha tratado con mucho cariño. “Es una madre excelente con sus hijos, y yo la quiero muchísimo como madrastra y como pareja de mi papá. Estoy muy contenta. Me llevo bien con los hijos de ella, somos una familia unida”.

Las palabras de India, la hija de Emanuel Ortega, zanjan los rumores de conflictos entre el clan Ortega y Julieta Prandi que surgieron después del casamiento. Además, demostró cómo se lleva con la novia de su padre y cómo se ensambló la familia con los hijos del artista y los hijos de la modelo.