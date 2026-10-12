Así está Marion, la hija de Emmanuel Horvilleur y Evangelina Bourbon que ya tiene tres años

Emmanuel Horvilleur, músico y miembro fundador de la mítica banda Illya Kuryaki and the Valderramas, y Evangelina Bourbon, bailarina y coreógrafa, construyeron una de las parejas más queridas del ambiente artístico argentino. Tras varios años de romance y complicidad compartida, ambos consagraron su amor en una relación sólida que siempre se mantuvo lejos de las estridencias mediáticas. El punto máximo de esta unión llegó con el nacimiento de su primera hija en común, Marion Horvilleur Bourbon, quien se convirtió rápidamente en la consolidación perfecta de su historia. Desde su llegada al mundo, la pequeña no solo transformó la rutina de sus padres, sino que también enternece a todos los seguidores de la pareja en las redes sociales, donde su carisma y dulzura se roban constantemente el protagonismo en cada tierna postal familiar que comparten los artistas.

El nacimiento de Marion, la hija de Emmanuel Horvilleur y Evangelina Bourbon

Así está Marion, la hija de Emmanuel Horvilleur y Evangelina Bourbon, a sus 3 años

Marion Horvilleur Bourbon nació el 23 de mayo de 2023, trayendo una inmensa felicidad a la vida de Emmanuel Horvilleur y Evangelina Bourbon. Hermana menor de André, el otro hijo del músico, en la actualidad, la pequeña tiene tres años y se muestra como una niña activa, curiosa y profundamente conectada con el entorno artístico y natural que la rodea. Durante sus primeros meses de vida, compartían con orgullo la felicidad de su paternidad, por lo que al principio mostraban su rostro de forma natural en diversas publicaciones de Instagram, permitiendo que sus fanáticos apreciaran sus facciones y sus primeros gestos. Sin embargo, con el paso del tiempo y a medida que la niña crecía, la pareja tomó una postura mucho más reservada respecto a la exposición pública de la menor.

Así está Marion, la hija de Emmanuel Horvilleur y Evangelina Bourbon, a sus 3 años

Buscando proteger su intimidad y seguridad, decidieron ocultarlo con emojis o retratarla desde ángulos que no revelaran sus facciones de forma directa. Esta decisión cambió en las últimas horas, cuando los artistas sorprendieron a sus seguidores al publicar una serie de postales inéditas que revelan cómo está en la actualidad. En las tiernas imágenes se puede ver a Marion disfrutando de una jornada al aire libre en un enorme predio parquizado. La pequeña aparece en brazos de su madre contemplando un cielo texturizado de nubes, o recostada junto a su padre sobre una manta, imitando de forma divertida el mismo gesto con sus manos.

A la par de estas hermosas postales campestres, la pareja eligió una contundente frase para acompañar la publicación, la cual retrata el rol que cumple en la familia y el profundo significado de su llegada. "Bendecidos entre tanta locura", los artistas dejaron en claro que la pequeña Marion funciona como un verdadero refugio de paz, amor y pureza en medio del caótico ritmo del mundo actual, consolidándose como el centro de su universo cotidiano.

Así está Marion, la hija de Emmanuel Horvilleur y Evangelina Bourbon, a sus 3 años

La salida familiar de Emmanuel Horvilleur y Evangelina Bourbon con su hija Marion: "Compartir y poder disfrutar de lo simple en tiempos tan duros"

Emmanuel Horvilleur y Evangelina Bourbon aprovechó una jornada radiante para desconectarse de la rutina y conectar con la naturaleza profunda. A través de sus redes sociales, compartieron postales cargadas de gratitud y mensajes que celebran la unión diaria por el amor familiar. La salida incluyó momentos de relajación total sobre el césped y una merienda bien argentina montada sobre una mesa de madera al aire libre. En la íntima escena no faltó el clásico equipo de mate, acompañado por unas ricas facturas dispuestas en una bandeja, todo dispuesto sobre un colorido mantel campestre.

La salida familiar de Emmanuel Horvilleur y Evangelina Bourbon con su hija Marion

Rodeados de un inmenso verde, árboles altos y un cielo imponente, los artistas plasmaron la importancia de detenerse a compartir y poder disfrutar de lo simple en tiempos tan duros, transformando una tarde cotidiana en un recuerdo imborrable donde la paz y el silencio del paisaje sirvieron como el escenario ideal para el disfrute de la pequeña Marion.

A.E