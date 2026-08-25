India Ortega y Taina Gravier, las hijas de Ana Paula Dutil y Valeria Mazza, marcan tendencia con sus jeans en la BAF Week

La nueva generación de it girls dijo presente en la BAFWEEK y dos nombres se destacaron por sus elecciones de moda: India Ortega y Taína Gravier. Hijas de dos referentes de la moda y el espectáculo, Ana Paula Dutil y Valeria Mazza, las jóvenes demostraron que heredaron la pasión por la moda, pero también que ya construyen una identidad propia.

Ambas coincidieron en el desfile de Kosiuko, donde el denim tuvo un lugar central en la propuesta de la marca. Sin embargo, Taína e India eligieron llevar esta tendencia de maneras completamente diferentes, con dos looks que reflejaron sus distintas personalidades y mostraron que el jean puede adaptarse a múltiples estilos.

Desfile y looks del BAFWEEK

Taína Gravier apostó por un look total denim

Taína Gravier eligió llevar el denim de pies a cabeza con un conjunto compuesto por una campera corta y un pantalón de pierna amplia. La combinación jugó con diferentes tonalidades de azul y lavados, aportando movimiento y volumen a una prenda clásica.

Taína Gravier apostó por un look total denim para la BAFWEEK

La hija de Valeria Mazza y Alejandro Gravier completó el outfit con una remera corta con destellos brillantes y una cadena metálica alrededor de la cintura, decorada con candados y dijes. El accesorio sumó un toque urbano a la propuesta y rompió con la uniformidad del denim.

India Ortega llevó el jean a una versión más sofisticada

India Ortega, por su parte, apostó por una interpretación más nocturna de la tendencia. La modelo lució un pantalón amplio de efecto brillante y lo combinó con un top negro de inspiración lencera, con tejido liviano y detalles de encaje en el escote.

India Ortega llevó el jean a una versión más sofisticada en la BAFWEEK

Sobre los hombros la hija de Ana Paula Dutil llevó un cardigan negro de punto con destellos y completó el look con varias cadenas doradas y calzado negro en punta. El resultado combinó elementos urbanos, brillo y sensualidad, en una propuesta que llevó al denim mucho más allá de un outfit casual.

Aunque eligieron caminos diferentes, Taína Gravier e India Ortega coincidieron en una misma apuesta: convertir al pantalón en el protagonista de sus looks. Mientras Taína llevó el denim hacia una estética urbana y experimental, India demostró que también puede incorporarse a una propuesta más sofisticada y nocturna, dos formas de interpretar una de las tendencias que volvió a ocupar un lugar central en la BAFWEEK.