Así fue el cumpleaños 64 de Alejandro Gravier, el esposo de Valeria Mazza: dos tortas, batidos y su hija Taina de manera virtual

Este miércoles 5 de agosto, Alejandro Gravier cumple 64 años y eligió celebrarlo con un doble festejo. Por un lado, compartió una velada romántica junto a su esposa, Valeria Mazza; mientras que, por otro, disfrutó de un almuerzo familiar rodeado de sus hijos. A través de las redes sociales de la modelo se pudieron conocer algunos detalles de una jornada especial, marcada por la emoción, el amor y el fuerte vínculo que la pareja mantiene desde hace más de 25 años.

La velada romántica de Alejandro Gravier y Valeria Mazza

Alejandro Gravier y Valeria Mazza comenzaron su relación a mediados de 1990. Ocho años más tarde, en 1998, la pareja dio un paso fundamental al contraer matrimonio. Desde entonces, llevan más de tres décadas compartiendo su vida, construyendo una familia junto a sus cuatro hijos y consolidando un vínculo que siempre se mostró basado en el amor y la unión. En esta oportunidad, la empresaria compartió en su cuenta personal de Instagram algunos momentos de la intimidad de la previa al cumpleaños número 64 de su marido.

Así fue el cumpleaños 64 de Alejandro Gravier, el esposo de Valeria Mazza | Instagram

En las postales y videos difundidos, se los puede ver a ambos disfrutando del concierto de Sergio Dalma en el festival Starlite de Marbella, donde pasaron una noche especial y se animaron a bailar al ritmo de la icónica canción Bailar pegados. Mientras los dos cantan a viva voz, el cumpleañero aprovecha para besarla en el cachete, un claro ejemplo de que su romance está intacto.

Minutos más tarde, abrió las puertas de su intimidad y compartió las postales más significativas de la velada. Tras el espectáculo, el financista disfrutó de una cena junto a su esposa, Valeria Mazza, y sus hijos Baltazar y Benicio, rodeado de amigos y seres queridos que se reunieron para celebrar un nuevo año de vida y brindar con él.

Así fue el cumpleaños 64 de Alejandro Gravier, el esposo de Valeria Mazza | Instagram

Como era de esperarse, no faltó el tradicional canto del "Feliz Cumpleaños". Para la ocasión, sopló las velitas frente a una imponente torta rectangular compuesta por un bizcochuelo de vainilla, rellena con mousse de chocolate, cubierta por una fina capa de cacao y decorada con frutillas, frutos rojos y delicadas trufas de chocolate. Rodeado de todos sus invitados, el empresario posó sonriente mientras todos festejaban y brindaban por un nuevo año de vida.

Así fue el cumpleaños 64 de Alejandro Gravier, el esposo de Valeria Mazza | Instagram

El festejo casero de Alejandro Gravier con Valeria Mazza y sus hijos

Más allá de una noche cargada de alegría y emoción, Alejandro Gravier también celebró sus 64 años en un encuentro más íntimo, rodeado únicamente por Valeria Mazza y sus hijos en su casa de España. Aunque solo estuvieron presentes Benicio y Baltazar, Taína, la menor de la familia, quiso hacerse presente a la distancia y sorprendió a su padre con una videollamada, un momento que quedó inmortalizado en una captura de pantalla compartida en las redes. "A la distancia, pero siempre juntos", escribió la adolescente junto a la imagen, poniendo en manifiesto que, al igual que ella, Tiziano, el hijo mayor del matrimonio, tampoco pudo asistir al festejo.

La videollamada de Taína a su papá Alejandro Gravier | Instagram

No obstante, eso no impidió que el cumpleañero volviera a soplar las velitas. En esta oportunidad, lo hizo con una propuesta mucho más sencilla y original: un plato con cuatro galletas cubiertas con glaseado blanco, una opción perfecta para acompañar unos mates o disfrutar junto a un batido de vainilla e ideal para hacer frente a las altas temperaturas que azotan el verano europeo.

Cabe destacar que la moda también fue protagonista de los festejos. Para la salida nocturna, los hombres de la familia apostaron por un look casual compuesto por camisas oscuras, jeans en diferentes tonalidades y mocasines -loafers-, logrando un equilibrio entre elegancia y comodidad. Por su parte, la reconocida fashionista deslumbró con un vestido de lentejuelas de hombro descubierto, escote con forma de pétalos y una silueta ceñida que realzó su figura.

Así fue el cumpleaños 64 de Alejandro Gravier, el esposo de Valeria Mazza | Instagram

En tanto, para el día, los cuatro eligieron una paleta de colores claros. Alejandro, Benicio y Baltazar vistieron camisas oversize confeccionadas en una tela liviana y ligeramente traslúcida, mientras que Valeria se inclinó por un vestido tejido al crochet de inspiración boho, una elección fresca, cómoda y elegante, ideal para el calor.

Así, con un doble festejo atravesado por su círculo de amigos y un íntimo encuentro con sus hijos, Alejandro Gravier disfrutó de un nuevo cumpleaños rodeado del amor de sus seres queridos. A través de las imágenes compartidas por Valeria Mazza, la familia volvió a mostrar la complicidad y el fuerte vínculo que los une, incluso cuando la distancia impide que todos puedan estar presentes.