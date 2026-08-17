India Arana e India Ortega coinciden en un evento y confirman cuál es el color de la temporada

India Arana e India Ortega son parte de una nueva generación de influencers que encontró en la moda y las redes sociales un espacio para construir su propia identidad. Herederas de apellidos conocidos, ambas lograron marcar su camino y convertirse en referentes para una audiencia que sigue de cerca sus elecciones de estilo.

India Arana e India Ortega

En esta oportunidad, las dos coincidieron en un importante evento y tuvieron un inesperado punto en común: el color marrón chocolate. Aunque cada una lo llevó de acuerdo con su personalidad, sus looks dejaron claro que esta tonalidad dejó de ser una alternativa secundaria para convertirse en una de las protagonistas de la temporada.

La apuesta urbana de India Arana

Para el evento, India Arana eligió un look que combinó el marrón con una estética urbana y descontracturada. La hija de Facundo Arana eligió lucir un top de tejido abierto y semitransparente, de mangas cortas y silueta amplia, junto con un pantalón de denim oscuro.

La apuesta urbana de India Arana | Fotos: Grupo Mass

El estilismo se completó con una cartera negra de acabado brillante, en una propuesta que conjugó el aire relajado de las prendas con un detalle más sofisticado. Así, India Arana mostró una de las maneras de incorporar el marrón chocolate a un look de noche sin recurrir a una estética demasiado formal.

India Ortega llevó el mismo color con un estilo minimalista

Por su parte, India Ortega eligió una propuesta diferente, aunque dentro de la misma paleta de colores. La joven modelo apostó por un sweater marrón oscuro de mangas largas y volumen relajado, combinado con un pantalón amplio en una tonalidad similar.

La apuesta canchera de India Ortega | Fotos: Grupo Mass

La elección de Indiana Ortega se mantuvo fiel a una estética minimalista, con prendas cómodas y líneas simples. De esta manera, llevó el marrón hacia una versión más sobria y demostró que el color puede adaptarse a distintos estilos sin perder su carácter sofisticado.

La apuesta canchera de India Ortega | Fotos: Grupo Mass

La coincidencia entre India Arana e India Ortega no solo dejó dos maneras diferentes de llevar una misma tonalidad, sino que volvió a poner al marrón en el centro de la escena fashion. El chocolate, junto con los tonos café y avellana, se presenta así como una alternativa al negro para los looks de esta temporada.

Fotos: Grupo Mass