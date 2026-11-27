La inspiración lencera sigue ganando terreno en los looks de las famosas y demuestra que no hace falta reservarla exclusivamente para ocasiones especiales. Esta vez, Isabel Macedo apostó por una versión urbana y descontracturada de la tendencia, con un top negro de impronta lencera y un jean celeste que convirtió al conjunto en una propuesta ideal para el día.

Isabel Macedo

Isabel Macedo se sumó a la tendencia lencera con un top negro irregular y jean

Isabel Macedo compartió un video en sus redes sociales en el que mostró su outfit y dejó ver los detalles de una combinación que tiene a la versatilidad como principal atractivo. La pieza central fue un top negro de breteles finos, escote delicado y terminación irregular en el ruedo, con una caída asimétrica que le aporta movimiento a la silueta.

Isabel Macedo combinó un top lencero irregular con jean

El diseño tiene una clara inspiración en la ropa interior femenina, pero se aleja de la estética tradicional del camisón. Su largo por debajo de la cadera y el juego de pliegues en los laterales le dan una impronta más contemporánea, mientras que el color negro refuerza su carácter atemporal.

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Para completar el estilismo, la actriz eligió un jean celeste de tiro medio y calce relajado, una prenda básica que equilibra la sensualidad del top. El contraste entre ambas piezas funciona como una fórmula sencilla para trasladar la tendencia lencera a situaciones cotidianas, sin necesidad de sumar demasiados accesorios ni complementos.

Isabel Macedo y las famosas que convirtieron el lencero en un infaltable

La elección de la protagonista de Margarita se suma a una tendencia que ya tiene varias referentes entre las celebridades argentinas. En los últimos meses, figuras como Juliana Awada y Pampita demostraron que las prendas de inspiración lencera pueden adaptarse a diferentes estilos y momentos del día.

Pampita, fanática de los vestidos lenceros

Mientras la ex Primera Dama apostó por vestidos de líneas simples y tiras finas, Pampita exploró distintas versiones, desde diseños de satén negro hasta propuestas con encaje. También María Vázquez se sumó en los últimos días con un maxi vestido en tono durazno, con detalles románticos de encaje blanco, breteles delicados y una espalda descubierta.

María Vázquez con maxi vestido lencero

A ellas se suma Nicole Neumann, otra de las figuras que incorporó esta estética a sus elecciones de moda. Las distintas apuestas confirman que el universo lencero no se limita a una única silueta: aparece en vestidos largos, modelos cortos, tops, camisolas y diseños con transparencias o terminaciones de encaje.

María Vázquez brilló con un vestido lencero de satén y encaje mientras que Juliana Awada eligió un tip del mismo estilo

Cómo llevar la tendencia lencera durante el día

Uno de los grandes atractivos de estas prendas es su capacidad para adaptarse a diferentes ocasiones. La clave está en combinarlas con piezas de estilos opuestos para conseguir un equilibrio visual.

La fórmula que eligió Isabel Macedo es una de las más fáciles de replicar: un top lencero negro con jean de lavado claro. También se puede llevar con pantalones sastreros, bermudas de lino o faldas de denim para conseguir distintas versiones del mismo concepto. Para la noche, en cambio, basta con reemplazar el jean por un pantalón de vestir, sumar sandalias de taco y algunos accesorios protagonistas.

Nicole Neumann, Mery del Cerro y Flor de la V

Así, Isabel Macedo volvió a demostrar que una prenda de inspiración íntima puede convertirse en la protagonista de un look cotidiano. Con un top negro de terminación irregular y un jean clásico, encontró una manera sencilla de sumarse a una de las tendencias que seguirá marcando la moda de primavera-verano 2027.