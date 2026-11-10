Así está hoy Belita, la hija mayor de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey

Isabel Macedo se consolidó como una de las figuras más destacadas de la televisión argentina, ganándose un lugar de privilegio gracias a sus interpretaciones de villanas emblemáticas que marcaron rumbos en la pantalla chica. Sin embargo, tras cosechar aplausos en sets de grabación, la actriz dio un giro total a su vida al formar una familia junto a Juan Manuel Urtubey. Aunque resguardan con recelo su intimidad en la tranquilidad de su hogar, Macedo comparte con profundo orgullo el crecimiento de sus seres queridos en las redes sociales.

Isabel Macedo y sus hijas, Isabel "Belita" y Julia

La historia de amor de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey: la consolidación de una familia ensamblada con Belita

La historia de amor de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey comenzó a escribirse en febrero de 2016. El destino cruzó sus caminos durante una cena íntima organizada por amigos en común en la vivienda de Daniel Awada. Lo que inicialmente se planificó como un encuentro social casual derivó de inmediato en un flechazo. La complicidad fluyó con tanta naturalidad que la velada se transformó en una extensa e ininterrumpida conversación. Ambos descubrieron una sintonía única, cimentada en parte por las profundas raíces que la familia de la artista mantenía con el norte argentino, un factor cultural que afianzó el entendimiento mutuo desde el primer instante.

El romance avanzó de manera vertiginosa y decidida. Consolidaron su amor frente al altar apenas siete meses después de aquel encuentro inicial, celebrando una boda formal en septiembre de ese mismo año. A partir de ese hito, la actriz se radicó definitivamente en la provincia de Salta, asumiendo el desafío de dar forma a una familia ensamblada. Esta construcción hogareña implicó integrar con afecto y respeto mutuo a los cuatro hijos previos del exgobernador: Marcos, Lucas, Mateo y Juana, estableciendo un vínculo sólido basado en la escucha diaria y el cariño genuino.

La coronación de este proyecto familiar llegó con el esperado nacimiento de Belita, el 7 de mayo de 2018. La primogénita de la pareja, cuyo nombre oficial es Isabelita en honor a su madre, se anticipó unas semanas a la fecha estipulada de parto. Llegó al mundo mediante una cesárea programada en una clínica privada salteña. La feliz noticia fue celebrada de forma simultánea por sus padres en redes sociales, marcando el inicio de una nueva etapa de plenitud absoluta que terminó de unir a todo el clan.

La historia de amor de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey: la consolidación de una familia ensamblada con Belita

Así está hoy Belita, la hija mayor de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey

Isabel "Belita" Urtubey llegó al mundo el 7 de mayo de 2018 en una clínica de la capital salteña. Su nacimiento se produjo de forma anticipada mediante una cesárea programada, pesando poco más de dos kilos y medio, un acontecimiento que llenó de luz el hogar norteño. El tiempo transcurrió a pasos agigantados y la realidad de la primogénita se transformó por completo en junio de 2022 con el nacimiento de su hermana menor, Julia Urtubey. Este suceso reconfiguró su rutina diaria y la posicionó en el rol de hermana mayor protectora, un lazo entrañable que la actriz retrata con orgullo mediante postales cotidianas donde se las ve compartiendo juegos y mimos.

Belita, la hija mayor de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey

La personalidad de la niña se destaca por ser sumamente autónoma, curiosa y sensible, demostrando una madurez que conmueve a su entorno. Hace un tiempo, la actriz compartió una profunda vivencia emocional al revelar que su hija le hacía preguntas muy específicas sobre su abuelo fallecido, Antonio. "Belita me preguntó: '¿Por qué tu papá viene a verme todo el tiempo?'", relató en Infobae, demostrando que es también muy unida a la familia. Asimismo, al exponer los desafíos diarios del aprendizaje escolar, Macedo describió con total naturalidad la dinámica familiar expresando que tiene "1200 pensamientos a la vez, como que se lo quiero arreglar pero me doy cuenta a tiempo de que lo tiene que hacer sola".

El crecimiento de la niña es sumamente evidente y asombra a los usuarios de las redes sociales. Dejó atrás las facciones de bebé para convertirse en una nena alta, estilizada y con rasgos muy similares a los de su mamá. Su evolución estilística también da que hablar; recientemente pasó por la peluquería para realizarse un rotundo cambio de look con un fresco corte de pelo y flequillo ideal para su etapa escolar. Hoy en día, plenamente adaptada al colegio primario en Salta, asume su crecimiento con gracia y una notable personalidad que combina la calidez norteña con el carisma heredado de su madre.

Así está hoy Belita, la hija mayor de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey

El recorrido por la vida de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey refleja la consolidación de un amor genuino que supo fusionar dos mundos diferentes en una sólida familia ensamblada. El nacimiento de su primogénita marcó un hito de absoluta felicidad en este proyecto compartido, transformando la rutina del hogar con su carisma y madurez. Hoy en día, aquella pequeña bebé se convirtió en una niña con una marcada personalidad y un notable parecido físico a su madre.