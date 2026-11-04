Isabel Macedo compartió la especial compañía que tiene para su rutina de ejercicios

Isabel Macedo consolidó una fuerte presencia en las redes sociales, donde comparte activamente su estilo de vida saludable y su contagiosa energía positiva. Con regularidad, publica fragmentos de sus exigentes rutinas de ejercicio, inspirando a miles de seguidores a incorporar el movimiento y el bienestar en sus actividades cotidianas. A través de sus historias y publicaciones, demuestra que la constancia es clave para mantenerse plena y saludable. En esta ocasión, la artista decidió abrir la intimidad de su hogar en Salta para revelar un aspecto muy tierno de su día a día. Lejos de entrenar en soledad, Macedo mostró en detalle quién es la especial compañía que la sigue de cerca en cada movimiento, transformando un momento de esfuerzo físico en una escena familiar entrañable que rápidamente capturó la atención y los corazones de toda su comunidad virtual.

Isabel Macedo

La especial compañía que tiene Isabel Macedo para su rutina de ejercicios

Para Isabel Macedo, el amor por los animales es un pilar fundamental en su vida familiar, algo que comparte abiertamente con su esposo, Juan Manuel Urtubey, y sus hijas. En su hogar conviven varias mascotas conocidas que se ganaron un lugar destacado en el corazón de sus seguidores, destacándose principalmente sus fieles perros. La actriz profesa un amor incondicional hacia ellos, considerándolos miembros legítimos de su familia y brindándoles un espacio central en su rutina diaria. Esta profunda conexión quedó en evidencia cuando, en medio de su exigente sesión de entrenamiento sobre el mat, fue tiernamente interrumpida por una de sus compañeras más fieles.

Mientras se encontraba concentrada realizando ejercicios abdominales en el suelo y sosteniendo un disco de pesas, la actriz fue sorprendida por Molly, una de sus mascotas más queridas y la última integrante que se sumó a la familia. La pequeña perrita blanca no dudó en acercarse sigilosamente para buscar afecto, interrumpiendo el esfuerzo físico con un dulce mimo en la cara. Lejos de molestarse por la interrupción, la artista recibió el gesto con absoluta ternura, demostrando que el bienestar también se alimenta de estos pequeños momentos de conexión pura.

La especial compañía que tiene Isabel Macedo para su rutina de ejercicios

Molly, la perrita de raza Pointer de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey

La llegada de Molly a la vida de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey se convirtió en un verdadero acontecimiento familiar que revolucionó la rutina de su hogar en Salta. La actriz sorprendió por completo a sus hijas, Belita y Julia, al presentarles formalmente a esta adorable cachorrita. El emotivo encuentro en el jardín, colmado de risas, abrazos y dulces besos, quedó registrado en un tierno video que la actriz compartió orgullosa en sus redes sociales, cosechando de inmediato miles de interacciones de su comunidad.

La pequeña mascota de raza Pointer denota un aspecto sumamente dulce y compacto que cautivó a todos por igual. Rápidamente, la cachorrita se consolidó como una integrante indispensable y sumamente compinche de la dinámica cotidiana. Molly los acompaña con entusiasmo en una gran variedad de viajes y actividades del día a día. Desde placenteras jornadas de descanso al aire libre y caminatas hasta divertidas escapadas a la playa, donde disfruta corriendo por la arena junto a las niñas, la perrita demuestra una enorme versatilidad para adaptarse a cualquier aventura familiar.

Molly, la perrita de raza Pointer de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey

La especial compañía que tuvo Isabel Macedo para su rutina de ejercicios demuestra que el bienestar de la actriz es integral, fusionando la disciplina física con el amor hogareño. Así, rodeada de afecto incondicional, cada jornada se transforma en la oportunidad perfecta para recargar energías y mantenerse activa.