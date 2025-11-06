Juliana Awada y Pampita reafirman por qué son dos de las mujeres más elegantes de la Argentina al rendirse ante la tendencia del vestido lencero, la prenda estrella de esta temporada. Con enfoques distintos pero igualmente sofisticados, ambas demostraron que este diseño de líneas simples y aire sensual puede adaptarse a cualquier ocasión.

Duelo de looks de Juliana Awada y Pampita: el vestido lencero que combina comodidad con la sensualidad y es furor esta temporada

Juliana Awada volvió a cautivar con su elegancia natural al compartir una imagen en la que se la ve disfrutando de un entorno campestre con un vestido rojo de líneas simples y tiras finas. La prenda, de caída liviana y corte fluido, resalta su figura con sutileza y se convierte en un contraste vibrante frente al verde intenso del paisaje. El color elegido refuerza su estilo sofisticado pero siempre despojado de excesos.

Fiel a su impronta minimalista, Juliana Awada apuesta una vez más por un look natural y elegante. El vestido refleja su afinidad por los diseños atemporales y las siluetas relajadas, transmitiendo una elegancia sin esfuerzo que ya es sello distintivo de su estilo. Una elección que equilibra a la perfección frescura, feminidad y conexión con la naturaleza.

Pampita

Pero Juliana Awada no es la única en rendirse ante el encanto del vestido lencero. Pampita también adoptó esta tendencia con distintos modelos que compartió en sus redes: desde un clásico negro de satén con escote en V hasta versiones más coloridas con detalles de encaje. En cada aparición, la modelo y conductora demuestra cómo este tipo de prenda puede reinventarse según la ocasión, ya sea con sandalias y blazer para un evento de noche o con zapatillas y campera de cuero para un look urbano y relajado.

Pampita

El vestido lencero se impone como la pieza clave de la temporada: versátil, femenina y atemporal. Tanto Juliana Awada como Pampita confirman que esta prenda puede ser sinónimo de sensualidad y comodidad al mismo tiempo, y que el verdadero secreto está en la actitud con la que se lleva.