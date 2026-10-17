Brenda Gandini reinventó el estilo preppy con un look ideal para los días de frío

Con las bajas temperaturas que atraviesa Buenos Aires en plena primavera, Brenda Gandini encontró una forma de combinar abrigo y estilo con un look de inspiración masculina. La actriz apostó por un sweater marrón de punto grueso, una camisa celeste y una corbata rayada, tres piezas que construyen un conjunto relajado, con referencias al vestuario clásico de oficina y un giro descontracturado.

Sweater oversize, camisa y corbata: la fórmula de Brenda Gandini para el frío

La prenda protagonista del look de Brenda Gandini es el sweater oversize, de silueta amplia y mangas voluminosas, que aporta textura y abrigo. Debajo, la camisa celeste se destaca por el cuello y los puños que sobresalen del tejido, un recurso de superposición que suma contraste y le da más presencia al conjunto. La corbata marrón con rayas diagonales azules y amarillas refuerza la estética preppy, mientras que el pantalón negro de jean equilibra el volumen de la parte superior.

Brenda Gandini dio cátedra de estilo con su look de inspiración preppy

La elección de una paleta de marrones, celestes y negro permite combinar prendas clásicas sin que el resultado se vea demasiado formal. El sweater de punto grueso funciona como pieza central, mientras que la camisa y la corbata recuperan códigos de la sastrería masculina y los llevan a una propuesta urbana.

El estilismo también demuestra cómo renovar básicos que suelen formar parte del guardarropa de invierno. Una camisa de corte clásico, un tejido amplio y un jean oscuro pueden adquirir otra impronta con la incorporación de una corbata, un accesorio que vuelve a ganar protagonismo en los looks femeninos.

Brenda Gandini deslumbró con su look para enfrentar el frío.

Con una silueta cómoda y una combinación de texturas, Brenda Gandini propone una alternativa para vestirse durante los días fríos sin recurrir únicamente a tapados y camperas. La clave está en superponer prendas, jugar con los volúmenes y sumar accesorios capaces de transformar un conjunto cotidiano.

Tonos tierra, una paleta que trasciende el invierno y se proyecta al verano

Los tonos tierra fueron protagonistas de los looks de invierno y prometen seguir vigentes durante la temporada primavera-verano 2026/2027. Los marrones, el camel, el beige y los matices chocolate se consolidan como alternativas versátiles para construir estilismos que combinan entre sí y se adaptan a distintas ocasiones. En el look de Brenda Gandini, el sweater marrón se convierte en la pieza central de una paleta que encuentra en el celeste de la camisa un contrapunto fresco.

De cara a los meses más cálidos, estos colores pueden trasladarse a prendas más livianas, como camisas, pantalones sastreros, vestidos y conjuntos de lino. La clave está en jugar con las tonalidades y combinarlas con colores claros para aportar luminosidad. Así, una gama que tuvo un lugar destacado durante los días fríos se proyecta hacia el verano y confirma su lugar entre los básicos del guardarropa.