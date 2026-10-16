Wanda Nara vende a $20.000 una de las camisetas favoritas de Mauro Icardi: “Poco uso”

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener tregua y sumó un nuevo capítulo inesperado. En medio de la batalla judicial por la división de bienes y la tenencia de sus hijas, la conductora decidió incluir en su tienda digital una de las camisetas más significativas para el futbolista y la vende a 20.000 pesos.

Así es la camiseta de Mauro Icardi que vende Wanda Nara y desata la polémica

Wanda Nara y Mauro Icardi atraviesan desde hace tiempo un conflicto que excede los tribunales. A las disputas legales se sumaron fuertes cruces mediáticos, mensajes públicos y publicaciones en redes sociales, en las que ambos expusieron distintos aspectos de su relación y de su vida privada. En ese contexto, la decisión de la mediática de poner a la venta una camiseta de Icardi fue interpretada como un nuevo gesto provocador dentro del contexto de disputa que mantiene la expareja.

Wanda Nara y Mauro Icardi antes de su separación

La conductora de MasterChef Celebrity cuenta con un negocio digital dedicado a la venta de prendas y accesorios, entre los que suelen aparecer artículos exclusivos de su vestidor. Sin embargo, esta vez llamó la atención que entre la ropa ofrecida figurara una camiseta perteneciente a su exmarido. No solo sorprendió la aparición de la prenda, sino también el bajo precio y la particular descripción utilizada para promocionarla.

La camiseta corresponde a la Selección argentina y lleva el número 9 que Icardi utilizó durante su participación en el equipo nacional. El delantero disputó ocho partidos entre 2013 y 2018 y marcó un gol. En la página web, la publicación aparece bajo el título “Remera original exjugador, poco uso” y tiene un valor de 20.000 pesos. Además, se ofrece la posibilidad de abonarla en cuotas sin interés y con débito, con un descuento del 15 por ciento.

Mauro Icardi luciendo su camiseta de la Selección nacional junto a Lionel Messi

La descripción detalla que se trata de una “camiseta Selección Argentina N.º 9 exjugador”. “Llevá los colores que nos unen”, comienza el texto promocional, que luego enumera las características de la prenda: franjas verticales celestes y blancas, estampado con el número 9 y el nombre del jugador, cuello en V, mangas cortas y detalles deportivos en negro. “Ideal para alentar a la Selección, sumar a tu colección futbolera o lucir los colores argentinos todos los días La pasión por Argentina se lleva puesta”, cierra el anuncio.

El tema fue tratado en el programa Intrusos (América) quienes destacaron las frases polémicas como “exjugador” y “poco uso”. Además, del precio irrisorio que vale el artículo que perteneció a Mauro Icardi. “Lo hace apropósito”, remarcaron el ciclo de espectáculo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Así Wanda Nara vende la camiseta de Mauro Icardi

Wanda Nara vende la camiseta de L-Gante más cara que la de Mauro Icardi

Pero la camiseta de Mauro Icardi no fue el único detalle que llamó la atención en el negocio de ropa circular de Wanda Nara. Dentro del catálogo digital de la mediática también figura una prenda vinculada a L-Gante, con quien la conductora protagonizó varios rumores de romance, hasta que finalmente cuando se separó de Mauro Icardi, terminó blanqueando el vínculo.

Wanda Nara y L-Gante

Según reveló Marcela Tauro en Intrusos, esa camiseta tiene un valor considerablemente mayor que la casaca de la Selección Argentina del novio de la China Suárez. “Otra maldad es que vende también una remera de L-Gante y es más cara”, comentó la periodista durante el programa y detalló que la publicación aparece bajo el título “Camiseta estampada manga corta” y tiene un precio de 180.000 pesos, es decir, nueve veces más que la camiseta de Icardi.

“Descubrí nuestra camiseta estampada manga corta, perfecta para un look casual y moderno. Con un diseño único que resalta tu estilo, esta prenda es cómoda y versátil para cualquier ocasión”, dice la descripción de la presunta prenda del cantante de la cumbia 420. En tanto las características enumera: Material suave y resistente, fácil cuidado: lavar a mano con agua fría, evitar secarropas y no planchar sobre la estampa. “Ideal para renovar tu guardarropa con comodidad y personalidad”, concluye el anuncio.

La camiseta de L-Gante es más cara que la de Mauro Icardi.

La diferencia de valores no pasó inadvertida y alimentó las especulaciones sobre el particular mensaje detrás de la decisión de Wanda Nara de poner en venta la camiseta del padre de sus dos hijas menores. Mientras la disputa con Mauro Icardi continúa en los tribunales y en el mundo digital la conductora vuelve a mojarle la oreja a su expareja.