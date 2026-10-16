El conmovedor mensaje de Chiquito Romero a Eliana Guercio para festejar sus 18 años de amor: "A seguir con nuestros sueños"

Sergio “Chiquito” Romero y Eliana Guercio celebraron 18 años de amor con emotivos mensajes en las redes sociales. La pareja, que se conoció en 2008 y construyó una vida familiar entre Argentina y Europa, compartió fotos románticas y palabras de cariño para conmemorar un nuevo aniversario de su relación.

En tierno intercambio entre Chiquito Romero y Eliana Guercio para festejar su nuevo aniversario

Chiquito Romero y Eliana Guercio suelen publicar el cariño que siente uno por el otro por redes sociales, demostrando que su amor sigue intacto como el primer día. La serie de mensajes de afecto lo inició el arquero quien compartió un posteo compuesto por varios recuerdos con su esposa.

Eliana Guercio y Chiquito Romero

Una de las postales que más se destacó en el álbum del arquero fue una en la que ambos se están dando un profundo beso. En la publicación, Sergio escribió: “¡18 años, loca! Feliz aniversario, mi vida. Gracias por la hermosa familia que tenemos, llena de locas y locos lindos. A seguir con nuestros sueños y deseos. Te amo mucho, mi vida”.

La respuesta de Eliana Guercio también estuvo acompañada por una imagen familiar en la que aparece junto a Chiquito Romero y sus cuatro hijos, Luca Gael, Jazmín, Chloe y Meghan. “Primeros 18 años mi vida.! Te amo, te necesito, te admiro”, expresó la exvedette y agregó: “Pasó muy rápido y eso significa que viene siendo buenísimo. La vida con ustedes es mucho más hermosa de lo que alguna vez soñé. Gracias por ser mi compañero para construir nuestro todo. Love you, baby”.

Eliana Guercio y Chiquito Romero con sus cuatro hijos, Luca Gael, Jazmín, Chloe y Meghan

Además, la panelista compartió una historia de Instagram con una fotografía romántica de la pareja para celebrar su nuevo aniversario y emojis de unas alianzas, un corazón y un beso. Sobre la imagen escribió una particular y afectuosa forma de saludar a su marido: “Ti amo 18 cachorrotote”.

El mensaje de Eliana Guercio para Chiquito Romero para celebrar 18 años juntos

Eliana Guercio y Sergio Romero apostaron al amor más allá de las diferencias y la distancia

La historia de amor entre Chiquito Romero y Eliana Guercio comenzó cuando pocos imaginaban que la relación prosperaría. En ese momento, él tenía 21 años y comenzaba a desarrollar su carrera profesional en Europa, mientras que ella, de 31, atravesaba una etapa de gran exposición y trabajo en la Argentina. El flechazo inicial, sin embargo, fue suficiente para que decidieran apostar por un proyecto en común.

Se conocieron en un boliche de Comodoro Rivadavia, en 2008, donde Guercio había asistido para realizar una presencia, en aquel entonces, ella era una vedette conocida, había integrado elencos con Gerardo Sofovich y participado en los realities Bailando por un Sueño y Patinando por un Sueño. Mientras, Romero era un arquero destacado por jugar en Racing y en la selección sub-20, además, acababa de firmar con el AZ Alkmaar de Países Bajos.

Eliana Guercio y Chiquito Romero festejaron los 18 años de amor

Apenas dos meses después de comenzar la relación, la vedette renunció a la obra teatral “La fiesta en el lago" para mudarse e iniciar una vida con el futbolista. Antes de cumplir un año de noviazgo, la pareja se casó en el Registro Civil de Lanús y luego se instaló en Europa.

Durante los años siguientes, la familia tuvo que mudarse en varias oportunidades debido a los cambios de clubes de Chiquito Romero. Vivieron en Países Bajos, Italia, Mónaco e Inglaterra. Tiempo después regresaron a la Argentina, donde el arquero pasó por Boca Juniors y Argentinos Juniors. Guercio, por su parte, retomó su actividad en los medios. Participó en El Club del Moro y se desempeñó como panelista en distintos programas de Telefe. Uno de sus trabajos más destacados de los últimos años fue en los debates de Gran Hermano.

Eliana Guercio y Chiquito Romero

Eliana Guercio y Chiquito Romero formaron una numerosa familia y son padres de Luca Gael, Jazmín, Chloe y Meghan. A más de 18 años de aquel primer encuentro, la pareja vive en Buenos Aires y continúa celebrando su historia, compartiendo los sueños de una familia que creció junto a ellos.