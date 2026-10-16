Entramos al living de Ángela Torres: sillón victoriano, cuadro XL y sofá en color tendencia

Ángela Torres no para. Entre sus proyectos musicales, su rol como jurado de Popstars y su participación en el streaming de Luzu TV, la joven artista encuentra su cable a tierra en su hogar. Con una impronta fresca, auténtica y desenfadada, la heredera de una de las dinastías artísticas más importantes del país —hija de Gloria Carrá, sobrina de Diego Torres y nieta de Lolita Torres— demuestra que su buen gusto también se traslada al diseño interior. Su living es el reflejo exacto de su momento actual: una mezcla ecléctica que combina diseño clásico con vibras modernas, texturas cálidas y objetos con historia que conviven en total armonía sin perder la comodidad que exige la rutina diaria.

Ángela Torres mostró el living de su casa

El rincón de los clásicos de Ángela Torres: un sillón victoriano que impone presencia

Uno de los detalles que más llama la atención en el espacio es la presencia de mobiliario de estilo. Lejos de apostar únicamente por líneas minimalistas o tendencias pasajeras, Ángela Torres incorpora piezas con historia propia, como un elegante sillón de inspiración victoriana tapizado en tonos oscuros y madera noble tallada, ubicado estratégicamente contra una de las paredes principales.

Ángela Torres apostó por un cuadro XL

Este tipo de asiento aporta un aire señorial y sofisticado que contrasta a la perfección con la energía jovial y relajada de la cantante. Funciona además como un rincón funcional donde se acumulan elementos de su día a día, convirtiéndose en un sector versátil que mezcla la elegancia de otra época con la dinámica moderna. Cada elemento conversa con el entorno, generando una atmósfera sofisticada pero a la vez muy cercana, donde lo antiguo se resignifica por completo gracias a la frescura de su dueña.

El living de Ángela Torres: arte en gran formato

El fondo del espacio de Ángela Torres se roba todas las miradas gracias a una pintura de gran escala colgada con prolijidad sobre paneles blancos con molduras clásicas. Este cuadro XL, de tonos oscuros, figuras sugerentes y pinceladas dramáticas, actúa como el verdadero eje visual de la habitación.

Ángela Torres en su sillón victoriano

Aporta profundidad, carácter y un toque de misterio sofisticado que dialoga de manera impecable con los jarrones decorativos y cerámicas de diseño ubicados en los laterales sobre una superficie espejada. La elección de una obra de estas dimensiones demuestra que en este hogar el arte ocupa un lugar protagónico, imprimiéndole una atmósfera de galería cercana y descontracturada que invita a detenerse y observar cada detalle con atención.

El elegido de Ángela Torres: un sofá mullido en tono tendencia

En el centro de la escena, el confort manda sin discusiones. Ángela Torres descansa sobre un amplio sofá en color tostado, una tonalidad cálida y envolvente que se posiciona firmemente entre las favoritas de la temporada para aportar luminosidad, calma y textura a los espacios sociales.

El sillón, súper mullido y generoso en sus dimensiones, se completa con almohadones estampados en tonos tierra a cuadros, sumando un guiño canchero que rompe con la formalidad. Entre risas, poses relajadas frente al espejo y momentos de pausa en su agitada agenda, Ángela Torres confirma que su casa es, ante todo, un refugio personal cómodo, genuino y con estilo propio.