El triste mensaje de Julieta, la hija mayor de Fernando Confessore, tras la muerte del meteorólogo

Fernando Confessore desarrolló gran parte de su carrera en medios de comunicación especializados en información meteorológica y construyó una trayectoria que se extendió durante más de tres décadas. Luego de conocerse su fallecimiento, a sus 58 años, su hija Julieta realizó una publicación para recordarlo, lo que volvió a poner el foco en la historia personal del especialista, su entorno familiar y algunos momentos que marcaron su recorrido fuera del ámbito laboral.

El emotivo mensaje de Julieta, la primera hija de Fernando Confessore, tras conocerse su fallecimiento

La muerte de Fernando Confessore, ocurrida en las últimas horas a los 58 años, generó numerosas muestras de afecto de colegas, amigos y televidentes que durante décadas siguieron su trabajo vinculado a la información meteorológica. Entre los mensajes que más repercusión tuvieron se encontró el de su hija mayor, Julieta Confessore, quien eligió despedir a su padre con una publicación cargada de recuerdos familiares.

Fernando Confessore

Horas después de conocerse la noticia del fallecimiento, la joven utilizó sus redes sociales para compartir una imagen en blanco y negro de su padre acompañada por una frase que resumió su sentir ante la pérdida: “Te voy a amar y extrañar toda la eternidad”. La publicación estuvo acompañada por símbolos sencillos y se convirtió rápidamente en uno de los mensajes más comentados entre quienes seguían la trayectoria del meteorólogo.

Luego, Julieta sumó una segunda imagen con un perfil más íntimo. En ella mostró una fotografía de su infancia conservada en un portarretratos. La postal reflejaba un momento familiar junto a su padre al aire libre, ambos ubicados a los lados de un árbol. La elección de esa imagen permitió mostrar una faceta menos conocida de Fernando Confessore, más allá de su extensa carrera frente a las cámaras.

Los emotivos mensajes de Julieta, la mayor de las hijas de Fernando Confessore

La despedida que realizó en sus redes también incluyó una referencia musical. Para acompañar el recuerdo, la primera hija del periodista y Paula Franco, eligió la canción “Pensamientos”, de Airbag, incorporando el fragmento “Lee mis pensamientos, sabe lo que siento”. Sin agregar mayores explicaciones, la publicación combinó recuerdos personales y referencias a la relación que mantuvo con su padre a lo largo de los años.

De la televisión a la vida familiar de Fernando Confessore

Más allá de la repercusión de los mensajes de despedida, la noticia volvió a poner en primer plano la trayectoria profesional de Fernando Confessore. A lo largo de más de tres décadas dedicadas a la meteorología televisiva, se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la especialidad en la Argentina. Su nombre quedó asociado a la información climática diaria y a las coberturas vinculadas al pronóstico del tiempo.

Paula Franco, Julieta y Fernando Confessore

A lo largo de su carrera desarrolló una labor constante en medios de comunicación, construyendo un recorrido profesional basado en la divulgación meteorológica. Quienes trabajaron con él destacaron repetidamente su dedicación a la profesión y su permanencia durante años en uno de los principales espacios informativos dedicados al clima. Esa continuidad le permitió formar parte de la rutina cotidiana de miles de personas que seguían sus reportes.

En el plano personal, Fernando Confessore mantuvo una vida familiar que aparecía ocasionalmente en algunas de sus publicaciones. Estaba casado con Paula Franco y era padre de tres hijas: Julieta, Candela y Jimena. Aunque solía preservar su intimidad, en distintas ocasiones compartió momentos importantes vinculados a su familia y a los logros de sus hijas. Uno de esos momentos ocurrió cuando Julieta obtuvo su título de ingeniera química. Entonces, el meteorólogo le dedicó un mensaje en el que expresó el orgullo que sentía por ese logro académico.

Paula Franco, Julieta, Candela, Jimena, Fernando Confessore

Fernando Confessore dejó una trayectoria vinculada a la meteorología y una historia personal que estuvo acompañada por su esposa y sus tres hijas. Tras conocerse su fallecimiento, Julieta Confessore compartió una publicación para recordarlo, sumando una dimensión familiar a las numerosas muestras de acompañamiento que surgieron en las últimas horas. La imagen elegida y el recuerdo asociado a ese momento también permitieron volver sobre distintos aspectos de la vida del especialista.

VDV