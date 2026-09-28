Las vacaciones con amigas de Brenda Gandini en Mendoza: paseo por los viñedos, música y atardecer frente a la Cordillera

Brenda Gandini eligió Mendoza para compartir unos días con amigas y registró distintos momentos del viaje en sus redes sociales. La actriz publicó un álbum que permite seguir parte de la experiencia, con jornadas al aire libre y encuentros alrededor de la mesa en uno de los destinos turísticos más reconocidos del país.

La Cordillera de los Andes acompañó buena parte del recorrido y se convirtió en el escenario de varias de las fotos. Entre las montañas nevadas, las extensas plantaciones y los momentos compartidos durante el día, Gandini dejó un registro de una escapada en la que también hubo tiempo para disfrutar de la gastronomía y el vino de la región.

Las vacaciones de Brenda Gandini

Brenda Gandini recorrió los viñedos mendocinos junto a sus amigas y aprovechó el paisaje para tomar algunas de las fotografías que luego compartió con sus seguidores. En una de ellas, el grupo aparece rodeado por las hileras de vides, con las montañas cubiertas de nieve completando el paisaje.

Brenda Gandini disfrutó de los paisajes mendocinos durante su viaje con amigas. (Instagram)

El paisaje volvió a aparecer en otro de los registros, esta vez desde una terraza con una vista abierta hacia las plantaciones. Allí, dos de las integrantes del grupo posaron mientras detrás se extendía la Cordillera, que permaneció presente durante buena parte de la jornada.

La experiencia continuó alrededor de la mesa. La gastronomía ocupó un lugar importante durante la visita, con diferentes preparaciones que quedaron registradas en el álbum. Entre ellas se observa una fuente de carne acompañada por vegetales, además de otros platos preparados con huevos y verduras.

El vino fue otro de los protagonistas. En uno de los sectores del establecimiento se exhiben diferentes botellas, algunas con etiquetas de Pielihueso, mientras que en otro mueble una serie de conservas completa la propuesta que las amigas conocieron durante su paso por el lugar.

La gastronomía también formó parte de la escapada de Brenda Gandini por Mendoza. (Instagram)

Las fotografías permiten observar distintos momentos de la experiencia sin limitarse únicamente a la comida. El grupo recorrió los exteriores, pasó tiempo entre los viñedos y aprovechó los espacios al aire libre para registrar el encuentro.

El recorrido de Brenda Gandini entre viñedos y la Cordillera

Más allá de la propuesta gastronómica, Brenda Gandini mostró diferentes rincones del lugar que visitó con sus amigas. La arquitectura aparece especialmente en algunas de las imágenes y suma otro componente al álbum que eligió publicar.

Una gran puerta de madera con una abertura circular conecta el interior con las plantaciones, mientras que los tonos tierra predominan en las paredes exteriores. Otro de los espacios que sobresale es una escalera caracol roja rodeada de ladrillos, donde dos de las amigas se detuvieron para posar.

Brenda Gandini recorrió los viñedos junto a sus amigas durante su estadía en Mendoza. (Instagram)

Para recorrer la zona, la actriz optó por un look cómodo compuesto por una musculosa amarilla, pantalón de jean gris y anteojos de sol. En otra de las fotografías aparece junto a una de sus acompañantes, que eligió una gorra roja, anteojos y una campera de cuero negra para la jornada.

La arquitectura y el entorno natural se combinaron durante el paseo. El grupo alternó los momentos alrededor de la mesa con recorridos por el exterior y distintas paradas para disfrutar de las vistas hacia las montañas.

A medida que avanzaron las horas, la experiencia también fue cambiando. La música formó parte del encuentro entre amigas, mientras la jornada continuó y el paisaje mendocino comenzó a transformarse con la llegada del atardecer.

La actriz y sus amigas aprovecharon distintos rincones del lugar para registrar su recorrido por Mendoza. (Instagram)

El cielo fue otro de los elementos que Gandini decidió incorporar al álbum. Después de las fotografías tomadas durante el día, una imagen de la luna en plena oscuridad marcó el contraste con las postales anteriores frente a la Cordillera.

De esta manera, la publicación permite seguir diferentes instantes del viaje, desde los recorridos entre las plantaciones y el encuentro alrededor de la mesa hasta los momentos de distensión que llegaron sobre el final de la jornada.

Brenda Gandini volvió a elegir Mendoza para viajar con amigas

La reciente escapada no representa la primera visita de estas características para la actriz. Brenda Gandini ya había elegido Mendoza para viajar con amigas en enero de 2025, cuando también compartió imágenes vinculadas con los viñedos, la gastronomía y las degustaciones que realizó durante aquellos días.

Los vinos estuvieron presentes durante la experiencia que Brenda Gandini compartió en tierras mendocinas. (Instagram)

En esta oportunidad, la provincia volvió a convertirse en el destino elegido para compartir tiempo con su círculo cercano. El nuevo álbum estuvo concentrado en una jornada donde el entorno tuvo un peso especial, desde las primeras fotografías frente a las montañas hasta los registros realizados cuando ya había caído la noche.

La secuencia también permite reconstruir cómo transcurrieron las horas: primero llegaron los paseos entre los viñedos y las imágenes con la Cordillera de fondo; luego, el encuentro alrededor de la mesa y los vinos; y finalmente, la música y las últimas postales de la jornada.

La noche mendocina fue una de las últimas postales que Brenda Gandini sumó al álbum de su viaje. (Instagram)

Con el cielo completamente oscuro, Brenda Gandini cerró el álbum de su paso por Mendoza con una imagen de la luna, una última postal que marcó el final de una jornada compartida junto a sus amigas. Entre recorridos por los viñedos, encuentros alrededor de la mesa, música y paisajes con la Cordillera de fondo, la actriz dejó registrado parte de su viaje y los diferentes momentos que disfrutó durante su estadía en la provincia.