De Delfina García Moritán a Lola Abraldes y Taína Gravier: los mejores looks del desfile de Joti Harriague

El mundo de la moda sumó un nuevo capítulo con la presentación oficial de la colección "L'Insolente" de Joti Harriague. El evento se realizó en el Palacio Basavilbaso y reunió a referentes del diseño, amigas de la casa y jóvenes talentos que acapararon todas las miradas tanto en la pasarela como en la primera fila. Con una premisa clara que sostuvo que la elegancia nunca obedeció reglas estrictas, la diseñadora apostó por una propuesta libre, contemporánea y profundamente personal.

Los mejores diseños del desfile de Joti Harrieague

De Delfina García Moritán a Lola Abraldes y Taína Gravier: los mejores looks

La atención se dividió entre los diseños presentados y los estilismos que eligieron las invitadas para acompañar a la marca. La primera fila reunió a las referentes de la nueva generación que marcaron agenda en el universo digital y fashionista local.

Barbie Simons, Joti Harriague y Zulemita Menem

Delfina García Moritán y Taína Gravier dijeron presente con looks súper chic que reflejaron su frescura y su interés por el diseño de autor. La hija de Milagros Brito y Roberto García Moritán apostó por un vestido largo negro de Joti Harriague, confeccionado en una malla de brillos que dejaba entrever la silueta y aportaba transparencias al diseño. De cuello cerrado y corte al cuerpo, la pieza combinó sensualidad y elegancia con una impronta nocturna. Completó el estilismo con sandalias negras y un beauty look natural.

Zaira Nara y Delfina García Moritán

Por su parte, la heredera de Valeria Mazza, eligió un vestido negro corto de malla con brillos, de silueta irregular y una falda asimétrica. La actriz sumó al look botas negras altas, accesorios delicados y el pelo suelto, en una apuesta de impronta juvenil y rockera.

Valeria Mazza junto a sus hijos Taína, Benicio y Tiziano Gravier

A ellas se sumó Lola Abraldes, quien además protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al realizar su esperado debut sobre la pasarela. También dijeron presente Valeria Mazza, Zaira Nara, Paula Chaves, Emilia Attias, Julieta Nair Calvo, Sofía Zámolo, Ivana Figueras, Angie Landaburu y Stephanie Demner, entre otras.

Emilia Attias, Stephanie Demner y Julieta Nair Calvo

Angie Landaburu, Eugenia Di Martino y Eva Bargiela

Ivana Figueras, Lola Abraldes debutó en pasarela y Sofía Zámolo

Entre charlas, flashes y un clima de absoluta camaradería, el evento funcionó como un punto de encuentro donde la moda y la actitud irreverente se dieron la mano. Joti Harriague ratificó de este modo su capacidad para reinventar los códigos clásicos y dejar una huella firme en el calendario de la alta costura argentina.

Los detalles de la colección de Joti Harriague y el concepto de la diseñadora

La propuesta de Harriague nació a partir de una exploración minuciosa de contrastes que atravesaron tanto la arquitectura de las prendas como la selección de sus materias primas. Sobre la pasarela convivieron la estructura y el movimiento, la delicadeza y la fuerza, además de una sofisticación que dialogó de manera constante con la irreverencia.

Así fue el desfile Joti Harriague

En cada salida se observó cómo la nobleza del cuero se cruzó con la fluidez de la seda natural, mientras que las transparencias contrastaron con estructuras de sastrería precisas y bien definidas. El trabajo artesanal ocupó un rol protagónico, destacando bordados elaborados, plumas y flecos que aportaron una gran riqueza táctil y profundidad visual a cada silueta. Por su parte, la narrativa cromática transitó desde la sobriedad y la fuerza del negro hasta tonos minerales, colores tierra, destellos dorados, matices nude y una culminación rotunda en la intensidad dramática del rojo.

Fotos: @bangcomunicacion