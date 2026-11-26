Natalia Oreiro volvió a demostrar que sabe cómo convertir un look en protagonista. Para asistir a la ceremonia de los Premios Cóndor de Plata, donde recibió el reconocimiento a mejor actriz protagonista por sus trabajos en La noche sin mí y La mujer de la fila, la actriz apostó por una propuesta de alto impacto firmada por Evangelina Bomparola. El detalle que se llevó todas las miradas fue una falda negra de flecos, una de las piezas que promete ganar terreno en las tendencias de moda de 2026.

Natalia Oreiro brilló con su look en los Premios Cóndor de Plata

La falda que usó Natalia Oreiro para los Premios Cóndor de Plata se destacó por su largo midi, su acabado brillante y sus flecos alargados, que aportaron movimiento a cada paso. El diseño tenía la cintura marcada y un juego de texturas que convirtió al negro en el gran protagonista del conjunto.

Natalia Oreiro en los Premios Cóndor de Plata

Para equilibrar el impacto de la falda, la artista eligió una camisa blanca de mangas largas, cuello clásico y puños amplios. Sobre ella llevó una pieza negra de cuero con estructura de corset y efecto cinturón ancho, que definió la cintura y sumó un contraste entre lo clásico y lo audaz.

Completó el estilismo con sandalias negras de tiras finas y detalles metálicos, de taco alto, y un clutch pequeño con apliques brillantes. En cuanto al beauty look, llevó el pelo recogido en un rodete bajo, con raya lateral y un acabado pulido. El maquillaje acompañó con sombras oscuras, delineado marcado y labios en un tono nude rosado.

Natalia Oreiro y la tendencia de las faldas con flecos que dominó el 2026

La elección de la actriz se inscribe en una de las tendencias que volvieron a ganar protagonismo durante 2026. Después de varias temporadas en las que predominaron las siluetas más depuradas y los diseños minimalistas, los flecos regresaron para sumar textura, movimiento y personalidad a las prendas.

Natalia Oreiro brilló con la falda de flecos que dominó el 2026

Las pasarelas y el street style ya anticiparon distintas versiones de esta propuesta. Firmas internacionales como Chanel, Aje, Elisabetta Franchi y Maitrepierre incorporaron los flecos en diseños que van desde interpretaciones más clásicas y elegantes hasta otras de impronta experimental.

Las alternativas también permiten adaptar el recurso a diferentes ocasiones. Los modelos con terminaciones metalizadas aportan un efecto nocturno, mientras que las versiones más livianas pueden combinarse con camisas amplias, prendas de punto o incluso denim para conseguir un estilismo más relajado. En negro, como el elegido por Natalia Oreiro, los flecos adquieren una impronta versátil y funcionan tanto para una gala como para una salida especial.

El reconocimiento de Natalia Oreiro y la compañía de Ricardo Mollo

La noche también tuvo un costado emotivo para la actriz. A través de sus redes sociales, la actriz celebró el reconocimiento recibido y agradeció a quienes formaron parte de este nuevo logro profesional. Además, estuvo acompañada por su esposo, Ricardo Mollo, quien la miró con orgullo durante el momento de la premiación.

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo en los Premios Cóndor de Plata

Entre premios, aplausos y una elección de moda que no pasó inadvertida, Natalia Oreiro volvió a apostar por una combinación que demuestra cómo una sola prenda puede transformar por completo un estilismo.