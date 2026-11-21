La temporada de verano de 2027 ya tiene a su protagonista indiscutido y llega cargado de magnetismo visual. Lejos de los neutros tradicionales que suelen dominar el guardarropa cálido, el verde Kelly irrumpió con fuerza en las principales capitales fashionistas y desembarcó en la escena argentina de la mano de figuras con estilos muy marcados. Laurita Fernández, Juana Viale y Aurora Figueras marcaron el camino con elecciones audaces que confirmaron el reinado de este matiz intenso. Cada una desde su impronta personal, desde la frescura descontracturada hasta la sofisticación nocturna, dejó en claro que esta paleta llegó para quedarse y transformar los estilismos de los próximos meses, convirtiéndose en el recurso favorito tanto para el día como para las noches de gala.

Verde Kelly: Origen, simbolismo y conquista de las pasarelas internacionales

Para entender el fenómeno actual conviene mirar hacia atrás. El nombre de esta tonalidad surgió a mediados del siglo XIX y rinde homenaje a Kelly, uno de los apellidos más frecuentes en Irlanda. Su intenso matiz evoca directamente los paisajes exuberantes de la isla esmeralda, vinculándose desde sus inicios con el folclore irlandés, la celebración de San Patricio y las tradiciones celtas. Con el paso de las décadas, el pigmento saltó de la simbología cultural al universo textil, consolidándose como un emblema de vitalidad, renovación, esperanza y conexión profunda con la naturaleza. En la psicología del color, además, transmite equilibrio emocional, serenidad y una energía optimista que resulta magnética bajo la luz del sol.

El verde Kelly presente en los desfiles internacionales

Esa carga simbólica sedujo a las grandes casas de lujo en sus colecciones recientes, donde el verde se reinventó en texturas satinadas, plisados arquitectónicos y siluetas fluidas que capturan cada movimiento. En las alfombras rojas internacionales, celebridades de primer nivel como Charlize Theron, Kate Middleton, Demi Moore y Gwyneth Paltrow también validaron el poder del color en clave de gala, demostrando que funciona igual de bien en cortes clásicos como en apuestas vanguardistas.

Charlize Theron, Kate Middleton, Demi Moore y Gwyneth Paltrow con diseños verde Kelly

Laurita Fernández, Juana Viale, Aurora Figueras y más adeptas: El despliegue de estilo de las referentes locales

En el plano nacional, las celebridades adoptaron esta gama cromática adaptándola a distintos momentos del día y códigos de vestimenta, con especial protagonismo de quienes encabezan la tendencia. Laurita Fernández apostó por una versión etérea y romántica ideal para las tardes de calor: lució un minivestido liviano de breteles finos con volados cascada en el escote y el ruedo, que combinó con collares dorados superpuestos y labios rojos vibrantes que aportaron un contraste irresistible.

Dolores Barreriro apostó por el verde Kelly en blusa con pantalon amarillo mostaza; y Laurita Fernández con mini vestido

En una sintonía más nocturna, Juana Viale se inclinó por el glamour con un diseño strapless de largo mini confeccionado íntegramente con volados texturizados en verde musgo, logrando un volumen escultórico que acompañó con un recogido tirante y maquillaje natural. Por su parte, Aurora Figueras eligió una propuesta fresca y moderna mediante un vestido sin mangas estampas en degradé de verdes, realzando su perfil juvenil y descontracturado.

Aurora Figueras con un vestido con brillos; y Juana Viale by Evangelina Bomparola

Otras figuras de la escena local también sumaron sus propias versiones a este fenómeno cromático. Natalia Oreiro deslumbró con un vestido largo de gasa drapeada y mangas translúcidas en un tono esmeralda profundo, una pieza de caída impecable. Luisana Lopilato brilló en la alfombra roja con un vestido al cuerpo de escote en V y breteles finos, bordado con destellos plateados sobre una base verde oliva que equilibró sensualidad y sofisticación. En un registro más urbano y lúdico, Zaira Nara jugó con el contraste cromático al combinar unos shorts sastreros en verde seco con una blusa romántica de lazada en rosa chicle y sandalias bajas al tono.

Antonela Roccuzzo con vestido escote halter

La versatilidad de la tendencia quedó aún más clara en las elecciones de otras referentes fashionistas. Antonela Roccuzzo impactó frente al mar con un vestido largo de satén con escote profundo, espalda descubierta y breteles trenzados, sumando accesorios en rosa empolvado, gafas bordó y sandalias doradas. María Vázquez apostó por la estampa botánica a través de un mono amplio de mangas abullonadas y cintura marcada, donde el fondo verde se fundió con flores en tonos lila y rosa. Finalmente, Dolores Barreiro, fiel a su espíritu bohemio, combinó una blusa amplia de gasa translúcida con mangas voluminosas junto a un pantalón holgado en amarillo mostaza y cinturón de cuero.

Claves prácticas para combinar el verde Kelly

Incorporar este color al vestidor diario resulta más sencillo de lo que parece si se respetan ciertas armonías cromáticas:

*Con blanco óptico o crudo: es la dupla infalible para potenciar la luminosidad del verde y lograr un resultado fresco, limpio y veraniego.

*Con rosa pastel o fucsia: genera un contraste vibrante y moderno, tal como demostraron los estilismos de Zaira Nara y Antonela Roccuzzo.

Tanto Zaira Nara como Maria Vázquez combinaron el verde Kelly con rosado

*Con tonos tierra, camel o dorado: aporta calidez inmediata y eleva cualquier prenda hacia un registro más sofisticado y nocturno.

*Con celeste cielo o amarillo suave: funciona como una apuesta audaz de color blocking que remite directamente a los paisajes naturales.

*En total look monocromático: jugar con distintas texturas dentro de la misma gama —como lino, satén y gasa— estiliza la figura y transmite seguridad.

Natalia Oreiro con un vestido de Tavo García; y Luisana Lopilato apostó al verde Kelly en un diseño con cristales

Con propuestas tan diversas como inspiradoras, Laurita Fernández, Juana Viale y Aurora Figueras confirmaron que el verde Kelly trascendió las pasarelas para instalarse en la calle y en las galas más exclusivas. Ya sea en un vestido vaporoso para el atardecer, en una pieza texturizada de noche o en estampas llenas de movimiento, este tono promete ser el aliado inseparable para brillar durante todo el verano 2027.