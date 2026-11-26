Natalia Oreiro, Ricardo Mollo, Esteban Lamothe y Débora Nishimoto fueron algunas de las figuras que disfrutaron de la entrega de los Premios Cóndor. Una noche que combinó glamour y reconocimiento a las mejores producciones audiovisuales de 2025.

Natalia Oreiro, Ricardo Mollo, Esteban Lamothe y Débora Nishimoto brillaron en los Premios Cóndor

La industria audiovisual argentina tuvo una nueva noche de celebración con la entrega de los Premios Cóndor de Plata al cine y a las series 2025. La ceremonia se realizó en la histórica Sala La Argentina, en Buenos Aires, y reunió a destacadas figuras del espectáculo que disfrutaron de una velada dedicada a reconocer las producciones y actuaciones más sobresalientes del último año.

Entre los invitados se destacaron Natalia Oreiro y Ricardo Mollo, quienes llegaron juntos y se mostraron sonrientes y cómplices frente a las cámaras. La actriz uruguaya fue una de las grandes protagonistas de la noche al recibir el premio a mejor actriz protagonista de cine por sus interpretaciones en La noche sin mí y La mujer de la fila.

Ricardo Mollo y Natalia Oreiro

Para la ocasión, Natalia Oreiro apostó por un estilismo de inspiración elegante con algunos detalles de impacto. La cantante eligió una camisa blanca de mangas largas, cuello cerrado y una delicada caída, que combinó con una falda negra de tiro alto. La pieza inferior se destacó por sus largos flecos y su textura brillante, que aportaron movimiento y protagonismo al conjunto. Completó la propuesta con sandalias negras de tiras finas y un clutch repleto de tachas.

Natalia Oreiro

Otra de las parejas que concentró las miradas fue la de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto. Los actores se conocieron durante las grabaciones de Envidiosa, la exitosa producción de Netflix, y desde entonces comparten su historia de amor. Durante la ceremonia, la actriz también tuvo motivos para celebrar: recibió el reconocimiento a revelación femenina en series por su interpretación de Maia en la segunda temporada de la ficción.

Esteban Lamothe

Para la gala, Débora Nishimoto se inclinó por un vestido negro corto de inspiración corsetera. El diseño con transparencias presentó un cuerpo strapless estructurado, con varillas marcadas que realzaron la silueta y una falda voluminosa con terminación abullonada. Como contraste, sumó un llamativo accesorio blanco con volados alrededor del cuello, que aportó un aire romántico y teatral. La joven también llevó una pequeña cartera negra y zapatos blancos en punta, con delicadas tiras que se ajustaban alrededor de los tobillos.

Débora Nishimoto

Los otros famosos que dijeron presente en los Premios Cóndor de Plata

La ceremonia también contó con la presencia de Ariel Staltari, uno de los actores de El Eternauta, producción que se llevó el premio a mejor serie dramática. El actor formó parte de una noche especial para el elenco de la exitosa ficción de Netflix protagonizada por Ricardo Darín, que logró destacarse entre las producciones reconocidas.

Ariel Staltari

Malena Pichot

Por su parte, Malena Pichot asistió en representación de Viudas Negras, la serie que protagonizó y que obtuvo el galardón a mejor serie de comedia. De esta manera, los Premios Cóndor de Plata reunieron a referentes del cine y la televisión argentina como Natalia Oreiro, quien asistió acompañada de su esposo Ricardo Mollo, y la pareja de actores Esteban Lamothe y Débora Nishimoto. Una celebración que combinó reconocimientos, encuentros y estilismos que dejaron su huella en la alfombra roja.