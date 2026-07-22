Nicole Neumann apostó por el vestido lencero que marca tendencia en el verano europeo

Nicole Neumann logró llevarse todas las miradas, una vez más, mientras vacaciona en Palma de Mallorca junto a su pareja, Manu Urcera, y su hijo, Cruz. Mediante su publicación en redes sociales, la conductora se mostró con un vestido lencero que desplegó toda su sensualidad y confirmó la tendencia del verano europeo.

Desde España, Nicole Neumann eligió un look con transparencias para un paseo en yate

Nicole Neumann se encuentra, desde hace un tiempo, en Europa alejada de su agenda laboral y en compañía de su esposo y su pequeño. Tras mostrar su álbum de fotos en Palma de Mallorca, donde disfrutó de la playa y recorrió diferentes lugares en familia, la modelo sorprendió con un espectacular paseo en yate donde dejó ver su look con transparencias elegido para esta ocasión.

Fiel a su estilo sofisticado y a las últimas tendencias del verano europeo, Nicole Neumann apostó por una propuesta de inspiración lencera con un vestido tipo túnica confeccionado en tul negro semitransparente, intervenido con delicados bordados florales que aportaron textura y un aire romántico a la prenda. El diseño, de cuello alto y mangas sisa, dejó ver el traje de baño de dos piezas que llevaba debajo, logrando un estilismo relajado, sensual y elegante, ideal para una jornada de navegación.

Nicole Neumann

El vestido lencero de Nicole Neumann se destacó por su silueta amplia y fluida, con sectores de tela opaca en la parte inferior que generaron un atractivo contraste con las transparencias del cuerpo. Cabe destacar que esta pieza se consolidó como una de las prendas imprescindibles para los días de playa y los destinos de verano.

Inspirada en la estética de la lencería, caracterizada por sus tejidos livianos, transparencias, encajes, tul y siluetas fluidas, se lucen sobre la bikini o las mallas enterizas. Esta temporada, las versiones tipo túnica, como la que lució Nicole Neumann, ganan protagonismo por combinar sensualidad y sofisticación sin perder comodidad, convirtiéndose en la opción favorita para pasar del yate a un almuerzo frente al mar sin necesidad de cambiarse.}

Así completó Nicole Neumann su relajado look lencero

Para complementar su outfit veraniego, Nicole Neumann escogió una bikini de rayas en blanco y negro, un clásico que nunca pasa de moda y que aportó un guiño náutico en sintonía con el entorno marítimo. También llevó accesorios claves: anteojos de sol negros de formato rectangular, una pulsera plateada, reloj metálico y pequeños aros. Todos estos accesorios fueron discretos y acompañaron la apuesta sin restarle protagonismo al vestido lencero.

En cuanto al beauty look, Nicole Neumann llevó el cabello recogido y ligeramente despeinado por la brisa marina. Su maquillaje natural dejó ver su piel luminosa y saludable. Sin dudas, una estética que reflejó el spíritu relajado de sus vacaciones en España.

Nicole Neumann

La postal, tomada a bordo de un yate con el mar turquesa de Palma de Mallorca como escenario, volvió a confirmar el estilo sexy y trendy de Nicole Neumann, quien durante su estadía en Europa viene compartiendo sus mejores looks en los que predominan las prendas livianas, las siluetas etéreas y la elegancia descontracturada.

De esta manera, Nicole Neumann apostó por el vestido lencero que marca tendencia en el verano europeo. Se trata de un diseño tipo túnica confeccionado en tul negro semitransparente con cuello alto y delicados bordados florales, que deslumbró a sus miles de seguidores en Instagram.