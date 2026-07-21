Pablo Alarcón abrió su corazón para hablar de su historia con Lucía Galán: "Es una persona maravillosa que amaré toda mi vida"

En una noche llena de confesiones, el reconocido actor Pablo Alarcón compartió detalles íntimos de su historia de amor con Lucía Galán durante su visita en el ciclo de entrevistas Caras Glam, conducido por Marcelo Polino en Caras TV. La nota permitió conocer aspectos emocionales y humanos de uno de los romances más largos y significativos en la vida del actor.

Pabló Alarcón se sinceró sobre su vínculo con Lucía Galán

La historia de amor entre Pablo Alarcón y Lucía Galán comenzó en el 2006 cuando ambos fueron presentados por la actriz Manuela Bravo en un restaurante. En aquel momento, la voz de Pimpinela tenía una dificultad en su brazo producto de un pequeño accidente y fue el actor quien le ofreció cortarle la comida. El gesto del artista no pasó desapercibido y esa atención fue el inicio de una relación que se consolidó con el tiempo, hasta que en el 2020 la pareja decidió separarse.

Pablo Alarcón en Caras Glam por Caras TV

Durante la entrevista con Marcelo Polino en Caras Glam, Alarcón expresó con sinceridad sus sentimientos hacia Lucía Galán. “Es una persona maravillosa, la amaré toda mi vida”, expresó el artista y confirmó: “Estuvimos 14 años juntos”. También, durante la charla, el intérprete tuvo sólo palabras bonitas para la Pimpinela, a quien sigue guardando cariño y también a su entorno más estrecho. “Son una familia maravillosa los Galán”, destacó.

El actor también compartió detalles sobre la relación y su comunicación posterior a la separación: “Es una persona que estará en mi corazón el resto de mi vida. Una gran persona”. Además, mencionó que aunque ya no comparten vida en pareja, mantienen contacto. “Yo la llamo. Nos mandamos mensajes”, reveló, mostrando que la amistad y el respeto permanecen intactos, más allá del adiós romántico.

Pablo Alarcón en Caras Glam

A sus 80 años, Pablo Alarcón habló de sus amores

Pablo Alarcón tuvo muchas parejas con famosas, las más conocidas fueron Mónica Jouvet, con quien mantuvo una relación entre 1975 hasta 1981, cuando la actriz murió en un trágico accidente en la calle Córdoba en Buenos Aires. Entre 1988 y 1995, el artista se casó con Claribel Medina con quién tuvo dos hijas, Antonella y María Agostina. Tras su separación, el noviazgo más largo con una celebridad, fue con Lucía Galán, durante 14 años.

En su paso por Caras TV y al ser consultado por Marcelo Polino por la cantidad de romances con famosas. El galán, sin dar nombres, reflexionó sobre su experiencia en el amor y la cantidad de amores que ha tenido a lo largo de los años. Sin dar detalles de las famosas que estuvo, el actor indicó: “Tengo 80 años y puedo decirte que tuve muchos romances”.

Pablo Alarcón visitó a Marcelo Polino en Caras TV

Asimismo, el intérprete con años de trayectoria y reconocido en sus protagonismos de las telenovelas Regalo del Cielo y Rosa...de lejos, le explicó al periodista entre sinceridad y con humor: “Tuve romances porque tengo la edad suficiente por haber tenido muchos romances. A mi edad pude haber tenido 80 romances. Uno por año también”.

En esta nota de Marcelo Polino en Caras Glam, Pablo Alarcón destapó su lado desconocido y compartió con honestidad a sus espectadores su historia de amor con Lucía Galán, revelando lo que nadie sabía de este vínculo. Además, el flamante actor demostró que a pesar de su ruptura, ambos siguen teniendo contacto.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Marcelo Dubini/PERFIL