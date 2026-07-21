Entramos a la casa de Jimena Barón en Miami: estilo nórdico, luminoso y con gimnasio propio

Jimena Barón eligió una propiedad en Miami que refleja un estilo moderno y funcional, pensado para la vida en familia. La vivienda se caracteriza por ambientes amplios, luminosos y con detalles que transmiten serenidad, convirtiéndose en el lugar ideal para sus estadías en la ciudad. Allí compartió momentos con Matías Palleiro y sus hijos, Momo y Arturo, durante el Mundial, en un entorno que combina diseño contemporáneo y comodidad cotidiana, con espacios que se adaptan tanto al descanso como a la actividad diaria.

Estilo nórdico y muy luminoso: La increíble casa donde se hospedó Jimena Barón en Miami

Jimena Barón se instaló en una casa de Miami que destaca por su estética nórdica y la integración de espacios abiertos y luminosos. La propiedad ofrece ambientes diseñados con líneas simples y materiales naturales, creando un clima cálido y relajado. Durante sus viajes, la artista disfruta de este hogar junto a Matías Palleiro y sus hijos, en un espacio que reúne funcionalidad, estilo y detalles pensados para acompañar la rutina familiar en un entorno moderno y acogedor.

Jimena Barón

En las últimas horas, la cantante utilizó sus redes sociales para resumir cómo fueron sus vacaciones en Estados Unidos, junto a su familia, mientras disfrutó del Mundial. Entre los detalles que más llamaron la atención fue la propiedad en la que, nuevamente, decidió hospedarse. Al ingresar, el primer impacto llega desde la paleta de colores claros que predominan en cada rincón. Blancos, beiges y grises suaves se combinan con materiales naturales como la madera y el lino, transmitiendo serenidad.

El hall de entrada de la casa en la que se quedó Jimena Barón se conecta con el living que tiene grandes ventanales y permiten que la luz natural inunde los espacios. Los muebles minimalistas de roble blanqueado y las texturas suaves invitan a la comodidad, generando un entorno cálido y acogedor para la familia. La sala principal se destaca por su amplitud y luminosidad. Techos altos que integran el interior con las vistas exteriores de la costa de Miami.

Jimena Barón

Un sofá modular en tonos neutros y una mesa de centro de diseño escandinavo se convierten en el corazón del hogar. Allí, la familia compartió momentos mientras seguían los partidos de la Selección, con un ambiente que potencia la frescura y la claridad del estilo elegido. La cocina, integrada al living, mantiene la misma filosofía de diseño. Gabinetes en blanco mate, mesadas de cuarzo y electrodomésticos de líneas simples conforman un espacio práctico y elegante. La isla central con taburetes invita a la interacción, ideal para compartir.

La propiedad de Miami de Jimena Barón: espacios privados y bienestar en casa

Entre las imágenes que compartió Jimena Barón, una de las que más sorprendió fue la que la mostró sobre el sofá de la propiedad. En color gris y con varios almohadones, acompañando su estética con un estante y dos cuadros que completan la escena. Pero el detalle de la foto que más impactó fue que una imagen aparecía aún embarazada, mientras que la siguiente ya estaba junto a Arturo en brazos, lo que reflejó la importancia de este espacio en su vida.

Jimena Barón

Camas bajas con ropa de cama en lino blanco, cabeceros simples y armarios empotrados maximizan el espacio y refuerzan la funcionalidad. La suite principal, destinada a la presentadora y Matías Palleiro, cuenta con un balcón que permite la entrada de luz natural, creando un ambiente íntimo y relajado. Allí también se apreció una cajonera de color claro, reafirmando el estilo nórdico junto con una lámpara de pie con pantalla en tono blanco.

Uno de los puntos más destacados de la propiedad es su gimnasio privado. Equipado con máquinas modernas y diseñado bajo la misma estética, ofrece un espacio para el bienestar físico. Suelos discretos, espejos amplios y paredes claras se combinan con la entrada de luz natural, evitando la sensación de encierro y generando un entorno motivador. Jimena Barón, reconocida por su disciplina, encontró aquí un lugar ideal para mantener su rutina de entrenamiento durante la estadía.

Jimena Barón

La casa de Jimena Barón en Miami resume la esencia del estilo nórdico con ambientes luminosos, funcionales y cálidos. Con espacios pensados para la vida en familia y un gimnasio privado que refuerza el bienestar, la propiedad se convirtió en el lugar elegido para disfrutar de una estadía prolongada. Más allá de ser un hogar temporal, este espacio se transformó en un entorno que combina diseño, comodidad y momentos compartidos.

VDV