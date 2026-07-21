De Anita Espasandin y Dolores Barreiro a Nicole Neumann: los looks de las famosas que confirman el regreso del rosa

Las pasarelas y las redes sociales confirman una verdad ineludible: el rosa domina la temporada sin resistencia alguna. Las combinaciones arriesgadas, las texturas fluidas y los accesorios en sintonía configuran un mapa estilístico donde el magenta, el pastel y el fucsia mandan con autoridad. En Argentina, celebrities como Anita Espasandin, Dolores Barreiro y Nicole Neumann demostraron que el rosa llegó para quedarse.

Chloe, Victoria Beckham, Alaia y Dior.

Las grandes referentes del estilo rosado: Espasandin, Barreiro y Neumann

Anita Espasandin deslumbra con elecciones urbanas donde el rosa se apodera de un conjunto de dos piezas. Ella elige siluetas amplias y detalles románticos que fusionan la comodidad con una elegancia indiscutible.

Por su parte, Dolores Barreiro traslada este código cromático hacia escenarios de ensueño, luciendo vestidos livianos que contrastan de forma magistral con arquitecturas tradicionales. Este color aporta una luminosidad única y transforma cualquier outfit básico en una declaración de principios estéticos.

Dolores Barreiro y Anita Espasandin.

Nicole Neumann completa este trío estelar con apuestas sofisticadas que combinan blusas románticas, lazos delicados y accesorios en tonos tierra que equilibran la intensidad visual. Ella demuestra que el rosa se adapta con maestría tanto a paseos campestres como a compromisos urbanos.

Nicole Neumann y María Vázquez.

Destellos de color en la escena local

El fenómeno cromático no se detiene. María Vázquez aporta su impronta personal al incorporar blusas estampadas con bases rosadas combinadas con denim clásico, logrando un equilibrio perfecto entre la sofisticación campestre y la tendencia actual. Su capacidad para fusionar elementos tradicionales con la modernidad del color demuestra la versatilidad de esta corriente estilística.

Mirtha Legrand con chaqueta en el color de moda.

En el terreno de la elegancia atemporal, Mirtha Legrand se sumó a esta corriente luciendo saco sastrero en tonos rosados vibrantes durante celebraciones íntimas y reuniones exclusivas. Su presencia confirma que la vitalidad de este color rompe barreras de edad y aporta frescura instantánea a la alta sociedad.

En cuanto a los hombres, Ian Lucas sorprendió en la alfombra roja de los premios Martín Fierro con un traje sastrero de corte impecable en tonalidades pastel, redefiniendo los códigos de la moda masculina contemporánea con valentía y estilo.

Ian Lucas sorprendió en los Martín Fierro con un traje rosa.

La tendencia del rosa también se muda al hogar

La invasión del rosa abandona los límites del guardarropa para apoderarse de los espacios más íntimos de las celebridades mediante propuestas de decoración vanguardistas. Un claro ejemplo de esta corriente estética se observa en la habitación Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, donde los murales con cielos nublados en tonos pasteles y los elementos textiles generan un clima de absoluta calidez. Este tipo de ambientaciones demuestra que el color aporta un carácter sofisticado, ideal para los rincones dedicados al descanso y la ternura.

El rosa se traslada al hogar: el cuarto de Gia Dybala y el baño de Zaira Nara.

Zaira Nara lleva esta tendencia al extremo del diseño contemporáneo al exhibir un baño vanguardista que genera furor en las redes sociales. Su propuesta combina una bañera exenta de tonalidad rosada con una bacha en composé y griferías doradas que realzan la elegancia minimalista del ambiente. Estas intervenciones arquitectónicas confirman que la fiebre por el rosa constituye una revolución estética total, capaz de redefinir tanto la alta costura como el interiorismo de lujo en la actualidad.

En definitiva, Anita Espasandin, Dolores Barreiro y Nicole Neumann consagran al rosa como el estandarte absoluto de la temporada, demostrando que su vigencia trasciende cualquier efímero capricho de las pasarelas.