La emoción de María Vázquez por un nuevo logro de Mía y Myla Cambiaso: "Las heroínas de mi casa"

María Vázquez compartió con sus seguidores el orgullo que sintió al ver a sus hijas, Mía y Myla Cambiaso, consagrarse campeonas del British Ladies Open Championship 2026. A través de sus historias de Instagram, la modelo felicitó a las jóvenes luego de que el equipo Yaguara se quedara con el título en Inglaterra.

Mía y Myla Cambiaso

Junto a una imagen de las jugadoras celebrando el campeonato, María Vázquez escribió: “Las heroínas de mi casa… felicitaciones Mia, Myla y a todo el equipo. GANADORAS DEL BRITISH LADIES OPEN 2026”, dejando en evidencia la emoción que le generó este nuevo logro deportivo de sus hijas.

El emotivo mensaje de María Vázquez para Mía y Myla Cambiaso

El equipo Yaguara, del cual forman parte Mía y Myla Cambiaso, se coronó campeón del British Ladies Open Championship 2026 tras imponerse por 7 a 6.5 frente a Salty Polo en la final disputada el domingo 19 de julio en el Cowdray Park Polo Club, en West Sussex. Se trata del torneo de polo femenino más importante de Inglaterra y uno de los certámenes más prestigiosos del calendario internacional.

Mía y Myla Cambiaso

El conjunto campeón estuvo integrado por Milly Hine, Mía Cambiaso, Myla Cambiaso y Martina Lowe. Tras conocerse el resultado, María Vázquez no dudó en compartir públicamente su felicidad por el desempeño de sus hijas, a quienes definió como "las heroínas de mi casa" en un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Mía y Myla, protagonistas de un nuevo título internacional

Mía y Myla Cambiaso continúan consolidando su camino dentro del polo internacional, acompañadas siempre por su madre, María Vázquez. En esta oportunidad, fueron piezas fundamentales del equipo Yaguara, que logró quedarse con el British Ladies Open Championship 2026 luego de una ajustada final.

Mía y Myla Cambiaso

Las jóvenes, hijas de María Vázquez y del polista Adolfo Cambiaso, volvieron a destacarse en una de las competencias más importantes del circuito femenino anotando varios puntos en conjunto. El nuevo título suma otro capítulo a su carrera deportiva y fue celebrado con orgullo por su familia, que acompañó el logro con un sentido mensaje en las redes sociales.