Nicole Neumann tuvo un exclusivo día de buceo y cautivó a sus seguidores: “Sirena por un día”

Nicole Neumann continúa disfrutando de unas vacaciones familiares por Europa junto a su esposo, Manu Urcera, y su hijo Cruz. Después de recorrer Viena, la familia llegó a Mallorca, destino elegido para desconectarse y disfrutar de la tranquilidad del Mediterráneo, desde donde la modelo viene compartiendo distintas postales de su viaje.
En esta oportunidad, Nicole Neumann sorprendió a sus seguidores con un video que retrata una de las experiencias más especiales de su estadía en la isla española. Fascinada por el paisaje submarino y la fauna marina, acompañó la publicación con una frase que resumió cómo vivió el momento: "Sirena por un día".
La experiencia inolvidable de Nicole Neumann
Lejos de las playas más concurridas, Nicole Neumann se animó a explorar el fondo del mar durante una jornada de buceo. Para la ocasión lució una bikini de rayas blancas y negras, además de antiparras y snorkel, el equipo ideal para recorrer las cristalinas aguas del Mediterráneo. El gran protagonista de la experiencia fue un enorme banco de peces que nadaba a su alrededor, creando una escena que parecía sacada de una postal.
Las imágenes reflejan el contacto de la modelo con la naturaleza y el entorno marino que caracteriza a Mallorca, uno de los destinos más buscados del verano europeo. La transparencia del agua, los destellos del sol sobre la superficie y el movimiento del cardumen aportaron un marco único a una experiencia que Nicole Neumann no dudó en compartir con sus seguidores.
La aventura submarina que compartió junto a Manu Urcera
La jornada de Nicole Neumann también tuvo un momento especial en pareja. Manu Urcera se sumó a la inmersión con su propio equipo de buceo y juntos aprovecharon la oportunidad para registrar una selfie bajo el agua, rodeados por el banco de peces que los acompañó durante gran parte del recorrido.
Esta publicación se suma a las distintas postales que Nicole Neumann viene compartiendo desde Mallorca, donde el mar se convirtió en el gran protagonista de sus vacaciones. Entre jornadas de playa, paisajes mediterráneos y experiencias en contacto con la naturaleza, la modelo continúa mostrando cómo disfruta de este descanso junto a su familia antes de retomar sus compromisos profesionales.