Nicole Neumann tuvo un exclusivo día de buceo y cautivó a sus seguidores: “Sirena por un día”

Nicole Neumann continúa disfrutando de unas vacaciones familiares por Europa junto a su esposo, Manu Urcera, y su hijo Cruz. Después de recorrer Viena, la familia llegó a Mallorca, destino elegido para desconectarse y disfrutar de la tranquilidad del Mediterráneo, desde donde la modelo viene compartiendo distintas postales de su viaje.

Nicole Neumann, Manu Urcera y su hijo Cruz

En esta oportunidad, Nicole Neumann sorprendió a sus seguidores con un video que retrata una de las experiencias más especiales de su estadía en la isla española. Fascinada por el paisaje submarino y la fauna marina, acompañó la publicación con una frase que resumió cómo vivió el momento: "Sirena por un día".

La experiencia inolvidable de Nicole Neumann

Lejos de las playas más concurridas, Nicole Neumann se animó a explorar el fondo del mar durante una jornada de buceo. Para la ocasión lució una bikini de rayas blancas y negras, además de antiparras y snorkel, el equipo ideal para recorrer las cristalinas aguas del Mediterráneo. El gran protagonista de la experiencia fue un enorme banco de peces que nadaba a su alrededor, creando una escena que parecía sacada de una postal.

Las imágenes reflejan el contacto de la modelo con la naturaleza y el entorno marino que caracteriza a Mallorca, uno de los destinos más buscados del verano europeo. La transparencia del agua, los destellos del sol sobre la superficie y el movimiento del cardumen aportaron un marco único a una experiencia que Nicole Neumann no dudó en compartir con sus seguidores.

La aventura submarina que compartió junto a Manu Urcera

La jornada de Nicole Neumann también tuvo un momento especial en pareja. Manu Urcera se sumó a la inmersión con su propio equipo de buceo y juntos aprovecharon la oportunidad para registrar una selfie bajo el agua, rodeados por el banco de peces que los acompañó durante gran parte del recorrido.

Nicole Neumann en Mallorca

Esta publicación se suma a las distintas postales que Nicole Neumann viene compartiendo desde Mallorca, donde el mar se convirtió en el gran protagonista de sus vacaciones. Entre jornadas de playa, paisajes mediterráneos y experiencias en contacto con la naturaleza, la modelo continúa mostrando cómo disfruta de este descanso junto a su familia antes de retomar sus compromisos profesionales.