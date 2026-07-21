"No caigo en que ya no estás": El emotivo mensaje de Benicio Guyot a su mamá Ernestina Pais a pocos días de cumplirse un mes de su partida

Benicio Guyot recordó a su mamá, Ernestina Pais, con un escrito que refleja la intensidad de un vínculo marcado por la cercanía y el afecto. A pocos días de cumplirse un mes de su partida, el joven compartió palabras que transmiten la profundidad de sus sentimientos y la importancia de su relación con la reconocida periodista, dejando entrever cómo su ausencia se hace presente en cada detalle de la vida cotidiana y cómo la memoria se convierte en un espacio de compañía que lo acompaña en este proceso.

Benicio Guyot le dedicó un sentido mensaje a su mamá, Ernestina Pais, a un mes de su fallecimiento

A pocos días de cumplirse un mes de la partida de Ernestina Pais, su hijo, Benicio Guyot, compartió un mensaje cargado de emoción y recuerdos que conmovió a todos. El joven eligió sus redes sociales para expresar lo que siente en este momento tan difícil, acompañando sus palabras con una imagen de su infancia junto a su madre. La publicación se convirtió en un testimonio íntimo de la relación que mantenían y del vacío que deja su ausencia.

Ernestina Pais y Benicio Guyot

En las historias que publicó en las últimas horas en sus redes sociales, el joven abrió su corazón y dejó ver la intensidad de su dolor: “Te pienso y te abrazo mientras me rompo en mil pedazos. Leo nuestros últimos mensajes. Estábamos tan bien. Todo iba tan bien”. Con frases que reflejan el dolor que lo acompaña en este duro momento, relató cómo los viernes quedaron marcados para siempre por la tristeza y la desesperación. Sus palabras resonaron entre quienes lo siguen, mostrando la dimensión del vínculo con su madre.

El mensaje que compartió Benicio Guyot también incluyó reflexiones sobre lo que no llegó a decirle: “Contemplo todo lo que no te dije, todo lo que no me animé a admitir que sentía. Que te amaba, tanto y tanto. Que no, no me das vergüenza, y que sí, que sí me enorgulleces. Pero sé que ya es tarde”. En este fragmento, dejó ver la mezcla de amor y arrepentimiento que acompaña a quienes atraviesan un duelo, reconociendo la importancia de su madre, Ernestina Pais, en cada aspecto de su vida.

Las palabras de Benicio Guyot

La publicación que posteó en sus redes sociales se completó con un imborrable recuerdo: “No caigo en que ya no estás, en que ya no me vas a llenar de besos el cachete mientras me repetis que me amás, y yo, tan iluso, de creer que eso duraría para siempre”. La imagen que eligió para acompañar sus palabras, tomada cuando él era niño, reforzó la carga emocional del mensaje y la conexión que siempre mantuvo con la actriz.

Las sentidas palabras con las que Benicio Guyot se despidió de Ernestina Pais

Benicio Guyot ya había elegido recordar a su mamá, Ernestina Pais, en otras oportunidades, y no fue la primera vez que compartió un mensaje cargado de sentimientos. Apenas días después de su fallecimiento, el joven escribió unas palabras que reflejaban la intensidad de su vínculo y la manera en que su ausencia se hacía presente en lo cotidiano. Aquella publicación se convirtió en un testimonio íntimo que marcó el inicio de una serie de recuerdos que hoy continúan.

Las palabras de Benicio Guyot

En ese primer mensaje, se despidió de la actriz con frases que mostraban la profundidad de su afecto y la importancia de su madre en su vida. El escrito fue acompañado por una imagen que reforzaba la conexión entre ambos, dejando en claro que su memoria permanecería viva más allá de la partida. Desde entonces, cada expresión pública del joven se transformó en un homenaje personal.

Con el paso de los días, Benicio Guyot volvió a recurrir a sus palabras para mantener presente a Ernestina Pais. En cada recuerdo, el joven transmitió la fuerza de los momentos compartidos y la manera en que esos instantes se convierten en compañía permanente. Sus mensajes se consolidaron como un espacio de expresión sincera, donde la memoria y los sentimientos se entrelazan. Estos detalles dejaron entrever la gran relación que sostenían madre e hijo.

Ernestina Pais y Benicio Guyot

Benicio Guyot volvió a mencionar a Ernestina Pais en un gesto que reafirma la importancia de su madre en su vida. Desde los primeros días posteriores a su fallecimiento, el joven eligió expresarse con mensajes que transmiten la fuerza de sus recuerdos y la manera en que la ausencia se hace presente en lo cotidiano. Aquellas palabras iniciales marcaron el comienzo de una serie de homenajes personales que hoy continúan, mostrando cómo la memoria se convierte en un espacio de compañía.

VDV