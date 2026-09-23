Nicole Neumann apostó por un look denim oversize con detalles bohemios y marcó tendencia

Nicole Neumann dio cátedra de estilo, una vez más, mediante un look que se llevó todas las miradas. La conductora apostó por un outfit denim oversize con detalles bohemios, marcó tendencia y mostró cómo llevar una de las propuestas más cancheras de la temporada.

Así es el conjunto denim oversize de Nicole Neumann

Nicole Neumann volvió a demostrar su afinidad por las tendencias con un estilismo que combina una de las prendas más versátiles del guardarropa con una estética de inspiración bohemia. La modelo eligió un conjunto denim oversize en tono tierra y lo convirtió en el protagonista de un look relajado, moderno y cargado de detalles.

El outfit se aleja del clásico conjunto de jean en azul y apuesta por una paleta más cálida, que le aporta una impronta diferente al denim. Además, la elección de prendas amplias y cómodas refuerza una de las claves de la moda actual: las siluetas oversize ganan cada vez más espacio y se llevan tanto en looks urbanos como en propuestas más sofisticadas.

El conjunto denim oversize de Nicole Neumann que marcó tendencia



El look de Nicole Neumann está compuesto por una chaqueta corta de denim en tono tierra, de estructura amplia y cuello solapado. La prenda se destaca especialmente por sus detalles decorativos: presenta bordados de inspiración étnica en la zona de la solapa y los bolsillos frontales, un recurso que transforma una pieza básica en el centro de atención del estilismo.

Los bordados son justamente los encargados de darle ese aire bohemio y artesanal al diseño. Este tipo de detalles también permite romper con la estética más rígida que puede tener un conjunto de sastrería o denim y genera una imagen mucho más descontracturada.

El conjunto denim oversize de Nicole Neumann que marcó tendencia

Por otro lado, el formato corto de la chaqueta genera un contraste interesante con la amplitud del pantalón. Nicole Neumann apostó así por combinar distintas proporciones dentro de un mismo outfit, una fórmula que permite que las prendas oversize mantengan una estructura visual y no pierdan protagonismo.

El conjunto denim oversize de Nicole Neumann que marcó tendencia

En la parte inferior, Nicole Neumann llevó unos pantalones de denim de tiro medio y silueta amplia tipo baggy. El ítem acompaña la estética relajada del abrigo y suma movimiento al conjunto. Lejos de los jeans ajustados, los modelos de piernas anchas se consolidaron como una de las alternativas para quienes buscan darle una impronta más urbana y actual a sus looks.

Para completar su look perfecto para el día, Nicole Neumann eligió una remera de base neutra con un estampado gráfico central en tonos rojizos. La pieza funciona como un punto de contraste frente al tono tierra del denim y rompe con la armonía cromática.

El cinturón con tachas, el accesorio que cambió el look de Nicole Neumann

Uno de los detalles que más personalidad le aporta al look de Nicole Neumann es el cinturón ancho color negro con tachas metálicas plateadas. Este accesorio se destaca sobre el denim y suma una impronta más rockera a un atuendo que, hasta ese momento, estaba marcado principalmente por la estética bohemia.

Asimismo, el cinturón permite marcar la zona de la cintura dentro de una silueta amplia, generando un contraste entre el volumen de las prendas y la figura. Las tachas metálicas, por su parte, dialogan con el estampado de la remera y agregan un pequeño toque de brillo al conjunto, sin quitarle protagonismo a los bordados de la chaqueta.

El cinturón con tachas, el accesorio que cambió el look de Nicole Neumann



El estilismo de Nicole Neumann reúne varias tendencias en una misma propuesta: denim en formato total look, prendas oversize, pantalones baggy y detalles de inspiración bohemia. El tono tierra es otro de los puntos fuertes. En lugar del tradicional azul, esta variante aporta una imagen más cálida y permite acercar el denim a una estética vinculada con lo natural y lo artesanal, especialmente cuando se combina con bordados étnicos.

Así, Nicole Neumann apostó por un look denim oversize con detalles bohemios y marcó tendencia. La top model sumó también algunos guiños rockeros a través de los accesorios y logró un resultado cómodo y urbano que deslumbró a sus miles de seguidores de Instagram.