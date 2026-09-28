Nicole Neumann impone el jean tendencia de esta primavera con bordados, aberturas y detalles calados

Nicole Neumann demostró una vez más su habilidad para capturar las corrientes estéticas del momento y llevarlas al terreno cotidiano con naturalidad. A través de una serie de imágenes publicadas en su cuenta de Instagram, la modelo presentó un conjunto que centró la atención en una prenda denim con personalidad. El estilismo equilibró piezas de sastrería liviana con elementos de inspiración artesanal, logrando una propuesta visualmente atractiva y funcional.

Nicole Neumann se destacó con un jean con impronta

Nicole Neumann: El jean intervenido, la pieza estrella de la temporada

El protagonista indiscutido del look de Nicole Neumann fue un pantalón de denim de tono celeste clásico, intervenido con un trabajo minucioso de bordados florales en hilo azul oscuro que recorrieron los laterales de las piernas. Lejos de limitarse a una simple aplicación plana, el diseño incorporó sutiles aberturas y detalles calados estratégicamente ubicados entre los pétalos de los motivos botánicos, generando un juego de transparencias sutil y dinámico.

Nicole Neumann combino el jean con una campera tipo trench

Esta tendencia de reformular prendas básicas mediante intervenciones manuales, recortes y texturas superpuestas se posicionó con fuerza en las colecciones recientes, transformando al jean tradicional en un lienzo de expresión artística. La moldería de corte recto y tiro medio aportó comodidad, mientras que las terminaciones deshilachadas en los bordes de los calados reforzaron un espíritu desenfadado pero sumamente cuidado.

Nicole Neumann eligió tonos tierra y accesorios justos

Para acompañar una pieza tan trabajada en la parte inferior, la elección de los complementos y prendas superiores requirió equilibrio visual. Nicole Neumann optó por superponer una remera blanca básica de algodón y, por encima, una chaqueta corta tipo trench en un tono beige arena, con solapas amplias cruzadas, doble botonadura oscura y presillas en los hombros. Esta prenda exterior aportó una cuota de estructura y elegancia clásica que contrastó armoniosamente con la informalidad del denim.

El jean de Nicole Neumann intervenido con un trabajo minucioso de bordados florales

En cuanto a los accesorios, la modelo eligió un cinturón de cuero marrón con hebilla metálica dorada, un tono que retomó en el calzado: unas botas cortas de cuero liso con taco ancho y una sutil tira lateral. La paleta de colores se mantuvo dentro de una órbita neutra y cálida —blanco, beige, celeste y marrón—, lo que permitió que el bordado del pantalón cobrara protagonismo sin saturar la composición visual. Los accesorios metálicos fueron mínimos, destacándose anillos y aros pequeños que aportaron puntos de luz discretos.

Pelo, make-up y claves de estilo para evocar el look de Nicole Neumann

El estilismo capilar y el maquillaje acompañaron la premisa de frescura y sofisticación despojada. El pelo se recogió en un rodete alto tirante, un peinado despejado que dejó el rostro completamente al descubierto y resaltó la estructura ósea, aportando un aire moderno y pulcro a la vez. Los mechones delanteros quedaron perfectamente controlados, priorizando la prolijidad.

Respecto al maquillaje, se destacó la luminosidad natural con una piel de acabado satinado, mejillas levemente tostadas y labios con un tono nude rosado de acabado cremoso. Los ojos se mantuvieron en un plano secundario, con una máscara de pestañas ligera y definición sutil en las cejas, logrando un efecto "cara lavada".

Nicole Neumann sorprendió con su look

Para quienes buscan replicar esta propuesta estilística en su día a día, las claves residen en:

* Apostar por una prenda protagonista con algún tipo de bordado o intervención artesanal que diferenciara al básico de siempre.

* Equilibrar siluetas estructuradas arriba —como un trench corto o un blazer liviano— con cortes relajados en la parte inferior.

* Mantener una paleta cromática cohesiva basada en tonos tierra y neutros para aportar elegancia inmediata.

* Optar por un recogido tirante que despeje el rostro, ideal para estilismos urbanos diurnos donde la comodidad y la elegancia caminen de la mano.

Con esta lección de estilo, Nicole Neumann reafirmó su estatus de referente indiscutida de la moda argentina, demostró que la versatilidad y el diseño de autor coexistieron a la perfección en el streetstyle.