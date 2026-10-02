Diego Schwartzman mostró su romántica escapada a Salta junto a su esposa: paisajes soñados, sabores regionales y una exclusiva bodega

Diego Schwartzman y su esposa, Eugenia De Martino, continúan consolidando una de las historias de amor más bellas del ambiente deportivo. A lo largo de los años, la pareja demostró que su complicidad va mucho más allá, compartiendo una profunda pasión por recorrer cada rincón de la Argentina para consagrar su amor lejos de la exigente rutina. En esta búsqueda constante por conectar con las raíces y la naturaleza de su país natal, los enamorados decidieron emprender una travesía inolvidable hacia el norte argentino.

El último destino elegido para coronar su romance fue la provincia de Salta, un territorio que los recibió con los brazos abiertos, regalándoles un entorno perfecto para la desconexión total. Esta escapada romántica no solo reafirmó el sólido vínculo que los une, sino que también les permitió sumergirse de lleno en una combinación única de postales mágicas, hospitalidad norteña y momentos de intimidad invaluables.

La escapada romántica de Diego Schwartzman y su esposa por Salta

La escapada romántica de Diego Schwartzman y su esposa por Salta

El viaje de Diego Schwartzman y Eugenia De Martino por el norte argentino se convirtió en una verdadera celebración de su amor, encontrando en Salta el escenario ideal para conectar profundamente . Lejos del ruido cotidiano, la pareja se dedicó a recorrer los imponentes paisajes de la región, maravillándose con las formaciones rocosas rojizas y la mística del Valle de Cafayate. Cada jornada estuvo marcada por caminatas bajo el sol norteño, momentos de complicidad capturados en fotografías y la tranquilidad de una arquitectura colonial que invita a detener el tiempo, consolidando una escapada inolvidable.

La gastronomía fue uno de los pilares fundamentales de este itinerario romántico, deleitando a los enamorados con los sabores más auténticos de la cocina regional. Durante su estadía, disfrutaron de un banquete criollo que incluyó las tradicionales empanadas salteñas, reconocidas por su jugosidad y perfecto horneado. También saborearon un consistente guisado cocinado lentamente en una típica cazuela de barro, además de una variada mesa de entradas con panificados artesanales, bocados salados y bocaditos dulces regionales que reflejan la rica herencia culinaria de la provincia.

La escapada romántica de Diego Schwartzman y su esposa por Salta

Paisajes soñados, sabores regionales y una exclusiva bodega

La experiencia sensorial de Diego Schwartzman y su esposa por Salta se completó con una exclusiva degustación de vinos de altura en la emblemática Bodega El Esteco. El ex tenista y la modelo recorrieron las instalaciones de las cavas, donde se fotografiaron junto a los imponentes barriles de roble que resguardan la producción local. Entre los ejemplares más destacados de la velada, compartieron una botella de El Último Tramo Malbec, un vino salteño de gran carácter y fineza que sirvió como el brindis perfecto para coronar sus íntimas cenas a la luz de las velas.

Al caer la noche, la pareja aprovechó la serenidad de los históricos patios coloniales iluminados. Esta travesía por suelo salteño no solo les permitió disfrutar de los placeres gourmet y de etiquetas vitivinícolas de primer nivel, sino que también reafirmó su tradición de sellar cada etapa de su historia de amor descubriendo los destinos más bellos de la Argentina.

La escapada romántica de Diego Schwartzman y su esposa por Salta

Esta maravillosa escapada ratifica que Diego Schwartzman y su esposa saben cómo fusionar el amor con el turismo nacional. Sus postales recorriendo paisajes soñados, disfrutando de los sabores regionales y brindando en una exclusiva bodega demuestran que Salta fue el destino perfecto para coronar este gran momento de su romance.

A.E