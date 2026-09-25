Entramos al rincón de lectura de Cruz, el hijo de Nicole Neumann: sillón contenedor, ordenador de libros, y muchos peluches

Nicole Neumann mostró un rincón especial dedicado a Cruz Urcera, su hijo, dentro de un entorno diseñado para adaptarse a sus intereses y necesidades. Entre muebles bajos, elementos de guardado y detalles decorativos en tonos suaves, el espacio deja entrever cómo está pensado uno de los sectores más utilizados por el niño dentro de la casa familiar. La propuesta mantiene una estética equilibrada que acompaña el día a día del pequeño, conectándose con el resto de los ambientes de la casa.

Nicole Neumann mostró el rincón de lectura que le preparó a su hijo, Cruz

Nicole Neumann volvió a compartir, en sus redes sociales, una postal de su rutina junto a su hijo, Cruz Urcera. La foto dejó al descubierto un espacio especialmente pensado para acompañar los primeros acercamientos del niño a los libros. Se trata de un sector pensado para el entretenimiento tranquilo, donde predominan los muebles funcionales, los elementos de guardado y diferentes recursos adaptados a su edad. La propuesta mantiene la misma línea decorativa que suele verse en otros ambientes de la casa.

Nicole Neumann y su hijo, Cruz Urcera

En las imágenes puede verse al niño disfrutando de un momento tranquilo mientras permanece sentado sobre un sillón bajo y acolchado. El asiento, confeccionado en tonos grises y con una estética simple, se convierte en el elemento principal del espacio. Allí, el hijo de la modelo y Manu Urcera aparece concentrado observando un cuento ilustrado, un formato habitual para acompañar los primeros acercamientos de los infantes a la lectura y a la exploración de imágenes.

La publicación de Nicole Neumann también mostró un rincón donde aparece un organizador infantil de madera donde los libros se exhiben con las portadas a la vista. La biblioteca reúne diferentes títulos vinculados con animales, dinosaurios, granjas, personajes clásicos e historias infantiles. Esta distribución permite que el niño pueda identificar fácilmente cada ejemplar, además de acceder a ellos de manera sencilla dentro de su rutina diaria. El mueble también aporta orden, acompañando la idea de una estética prolija.

El rincón de lectura de Cruz Urcera

Otro de los protagonistas del espacio es el sector destinado a los juguetes de Cruz Urcera. Un amplio contenedor de tela reúne gran cantidad de peluches y muñecos de distintos tamaños y colores. Lejos de quedar dispersos por el ambiente, se encuentran agrupados en un único lugar que facilita el almacenamiento y mantiene la organización. La combinación de libros y juguetes convierte al rincón en una propuesta multifuncional donde todo está dispuesto para acompañar su día a día.

Estilo minimalista y tonos grises: La decoración del cuarto de Cruz Urcera, el hijo de Nicole Neumann

La habitación de Cruz mantiene una estética similar a la que puede apreciarse en este rincón dedicado a los cuentos. Nicole Neumann eligió una decoración basada principalmente en tonos grises, blancos y detalles neutros que aportan uniformidad visual al ambiente. La propuesta busca crear un espacio adaptable al crecimiento del niño, combinando zonas de descanso, juego y exploración dentro de un mismo dormitorio. Cada detalle fue diseñado con una impronta minimalista donde cada elemento tiene una función específica.

El dormitorio de Cruz Urcera

Uno de los aspectos más visibles del cuarto es la presencia de muebles pensados para acompañar las distintas etapas de su crecimiento. Con el paso del tiempo, algunos elementos propios de la primera infancia fueron reemplazados; uno de los detalles que destacaron los seguidores de la modelo fue la cama baja que eligió para este espacio. El objetivo fue mantener un ambiente práctico y funcional, sin perder la estética. La organización y la facilidad de uso aparecen como dos conceptos centrales dentro del diseño.

La temática animal ocupa además un lugar destacado dentro de la decoración. Peluches, accesorios y diferentes detalles inspirados en la naturaleza aparecen distribuidos en distintos sectores del cuarto. Esta elección se relaciona con los gustos que tiene a esta edad Cruz Urcera. Por este motivo, Nicole Neumann decidió incorporarlos, acompañando a la perfección la línea decorativa que eligió para el dormitorio. El resultado es un espacio donde predominan la funcionalidad y el orden.

Nicole Neumann, Manu y Cruz Urcera

Nicole Neumann mostró un espacio especialmente preparado para Cruz Urcera, su hijo, donde los libros, los juguetes y los elementos de guardado conviven dentro de una propuesta pensada para acompañar sus actividades cotidianas. La imagen también permitió descubrir cómo este sector se integra a la estética general de su dormitorio, caracterizada por los tonos neutros, la organización y los detalles vinculados al universo infantil.

VDV