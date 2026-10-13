Todos los nominados a los Premios Ídolo 2026: Zaira Nara, Sofía Gonet, Ian Lucas, Juli Poggio, sorpresas y ausencias

Los Premios Ídolo 2026 anunciaron a sus nominados para una nueva edición que reunirá a creadores de contenido, figuras del streaming, artistas e influencers. Entre los nombres destacados aparecen Zaira Nara, Sofía Gonet, Ian Lucas, Juli Poggio, Yanina Latorre, Nico Occhiato y Milo J, junto con nuevas figuras del ecosistema digital.
Todos los nominados a los Premios Ídolo 2026, categoría por categoría
Entre los nominados también aparecen figuras como Gastón Edul, Paulina Cocina, Momi Giardina, Damián Betular y Martín Cirio, además de nuevos nombres que ganaron visibilidad en las plataformas digitales. La selección abarca distintas áreas, desde el entretenimiento y la música hasta el deporte, la gastronomía y los contenidos virales, con categorías que también ponen el foco en las comunidades y los proyectos que se consolidaron en redes.
Viajes
- Agostina Di Stefano - @bonaerense
- Pía Bottero - @espiaporelmundo
- Modo Turista - @modoturista
- Agus López - @pasajeenmano
- Martina Saravia - @tupisaravia
Moda
- Lola Latorre - @lolitalatorre
- Coty Crotto & Maru Gándara - @muymona
- Rocío Vázquez - @sereinne_
- Sofía Gonet - @sofiagonet
- Zaira Nara - @zaira.nara
- Zuzu Coudeu - @zuzucoudeu
- Milagros Ad - @miluuad
Gastronomía
- Ailín Tokman - @ailutokman
- Gastón Soffritti - @gsoffritti
- Tefi Russo - @inutilisimas
- Agus Liporace - @kulinaria.recetas
- Lucía Scarpa - @luluscarpa
- Paulina Cocina - @paulinacocina
- Andrés Simón - @lasrecetasdesimon
Deportes
- Gero Arias - @geroooo_arias
- Cristian Grosz - @groszcris
- Juli Puente - @julieta_puente
- Lucas Ortega - @lucasgortega
- Nico Ferrero - @nicoferreroa
- Sofía Martínez - @nutri.sm
Podcast
- Ferné con Grego
- Hispa La Sesión
- Historia en Podcast
- La Fórmula Podcast
- La Sillita
- Psicología al Desnudo
Lifestyle
- Camila Mayan - @camimayan
- Delfina Ferro - @delfinaferro
- Julieta Poggio - @poggiojulieta
- Santi Talledo - @santitalledo
- Sofía Gonet - @sofiagonet
- Sofi Ganuza y Belu Deluca - @tricocoblog
- Lizardo Ponce - @lizardoponce
- Sele Mosca - @selemosca
- Daniela López - @soydadatina
Beauty
- Belén Garrido - @belugarrido
- Joaquín Vázquez - @joacovzq
- Juanita Ramos - @juanitarramos
- Daniela López - @soydadatina
- Lu Ballatore - @soylacoloradatrucha
Ídolo Cultura, Tecnología y Especialista en Redes
- Caro Dubiansky - @carodubi
- Francisco Castro - @fraancastro_
- Celeste Giardinelli - @giardinelliceleste
- Bruno Riboldi - @lajoya.agro
- Mai Pistiner - @maipistiner
- Diego Poggi - @poggi
- Santiago Bilinkis - @s.bilinkis
- Almendra Veiga - @almendraveiga
TikToker
- Albere - @albereee_
- Emma Klass - @emmaaklass
- Evitta Luna - @evitta_luna
- Mar Cosca - @maarcosca
- Carito Muller - @soycaritomuller
- Valen Rizzuti - @valenrizzuti
YouTuber
- Agustín Creevy - @agustincreevy
- Angie Velasco - @angievelasco08
- Pau Bolzan - @bolzanpaula
- Ian Lucas - @ianlucas
- Marti Benza - @martibenza
- Kuki Agnone - @kuki_youtube
Ídolo Revelación
- La Agusneta - @agusneta
- Agustín Creevy - @agustincreevy
- Evitta Luna - @evitta_luna
- Marta Fort - @martacfort
- Teo D’Elia - @teodeliaa
- Valen Rizzuti - @valenrizzuti
Actualidad
- Camila Ibarbalz - @ahorrandoconcami
- Cami Valero - @camivalero
- Fede Bongiorno - @fedeebongiorn0
- Lara López Calvo - @laralopezcalvo
- Mica Comunica - @micacomunica_
- Mujer Financiera - @mujer_financiera
Streamer
- Mathias “C0ker” Vasile - @c0ker_
- Davo Xeneize - @davoobj
- Goncho Banzas - @gonchobanzas
- Lautaro “La Cobra” Del Campo - @lautarodelcampo
- Martín “Coscu” Di Salvo - @martinpdisalvo
- Mernuel - @mernuel_
Ídolo Futbolero/a
- Ezzequiel - @ezzequiel
- Gastón Edul - @gastonedul
- Jero Freixas - @jerofreixas
- Lautaro “La Cobra” Del Campo - @lautarodelcampo
- Joaquín Álvarez - @polloalvarez
- Sofía Martínez - @sofimmartinez
- Davo Xeneize - @davoobj
Ídolo Musical
- Milo J
- La T y la M
- Ángela Torres
- Q’Lokura
- Tuli Acosta
- Olivia Wald
Humor y Entretenimiento
- Cami Jara - @camijarax
- El Gordo y El Flako - @elgordoyelflako_
- Facturita - @facturita.ok
- Lucho Mellera - @luchomellera
- Alex Pelao - @pelao.khe
- Valen Rizzuti - @valenrizzuti
- Lucas Spadafora - @lucasspadafora
- Gastón Massa - @gastonmassa
Reseñas Experiencias Gastronómicas
- Buenos Paladares - @buenospaladaires_
- El Club del Bajón - @clubdelbajon
- Cool Buenos Aires - @coolbuenosaires
- Morfando Ando - @cordobagourmet
- La Chica del Brunch - @lachicadelbrunch
- Vivamos BA - @vivamosba
Canción más viral
- “Yakuza” - La Joaqui
- “Puñaladas” - Lauta y Amigo de Artistas
- “Soy Favela” - La T y la M
- “A quién le importa” - Luckra y Thalía
Emprendimiento
- Diabla - @betterdiabla
- Ganga Home - @ganga.home
- Giga x Spreen - @gigaxspreen
- Gordis Burger - @gordisburgerok_
- Mosquiani - @mosquiano.ar
- Yerba Cósmico - @yerbacosmico
Contenido Creativo
- Agustín Franzoni - @agufranzoni
- Belu Lucius - @belulucius
- Ferbo - @ferminbo
- Jacinta de Oromí - @jacintadeoromi
- Matías Jafif - @matiasjafif
- Michelle Masson - @michemasson
- Lily Chen - @ohayolily
- Agus Cabaleiro - @onlinemami
Health
- Agus Privi - @agusprivii
- Daniel Troncoso - @dr.danitroncoso
- Fiorella Vitelli - @fiovitelli
- Laura Romano - @integralnutricion
- Simón Scarano - @simon.scarano
- Jimena Le Bellot - @soymamaypediatra
Ídolo Automotor
- Aixa Franke - @aixafranke
- Agustín Marcatili - @barcatini
- Florencia Andersen - @florenciandersen
- Iñaki Zugasti - @inaki.zugasti
- Ale Hartman - @ladyfierros
- Lucas Abriata - @lucasabriata
Ídolo Notero/a
- Gaspar Kahan - @gapo_kahan
- Lizard - @lizard__ok
- Nicolás Barral - @nico.barral
- Todo Versus - @todoversus
- Valen Rizzuti - @valenrizzuti
- Previate Esta - @previateesta
Streamer más viral
- Mathias “C0ker” Vasile - @c0ker_
- Davo Xeneize - @davoobj
- Lautaro “La Cobra” Del Campo - @lautarodelcampo
- Marti Benza - @martibenza
- Martín Cirio - @martincirio
- Mernuel - @mernuel_
Ídolo Celebrity
- Damián Betular - @dbetular
- Jimena Barón - @jmena
- Momi Giardina - @momigiardina
- Nico Occhiato - @nicoocchiato
- Stephanie Demner - @stephaniedemner
- Yanina Latorre - @yaninalatorre
- Zaira Nara - @zaira.nara
Ídolo Emergente (votación del público)
- Lucía Baeza - @dulcepink
- Agos Reich - @agosreich
- Benito SDR - @benitosdr
- Agustina Buera - @buera.a
- Constanza Chismechian - @conifach
- Delfi Peña - @delfinapenia_
- Emma Klass - @emmaaklass
- Ezequiel Katz - @ezekatz
- Facu Tronce - @facutronce
- Fran Rizzaro - @franrizzaro
- Gaspar Díaz - @gaspardiazzz
- Ima Parise - @imaparise
- Iñaki Zugasti - @inaki.zugasti
- Juani Car - @juanicar
- Juli Bianco - @julibianco
- Valeria “La Gurisa” Rivas - @la.gurisa_
- Diego “La Toba” Navajas - @latobaok
- Franco Poggio - @poggiofranco_
- Rami Bilbao - @ramibilbao
- Santos Canessa - @santoscanessa
- Teo Podolsky - @teopodolsky
- Santino “Turro” Marziotta - @turro.marzio
Momento Viral (votación del público)
- Casamiento Margelita - Nadie dice Nada
- Gero Arias noqueando a Viruzz - La Velada
- “¿Ir preso 2 años o ir preso hasta que tu mamá le meta un penal al Dibu Martínez?” - Paren la Mano
- “¿Así toma agua la Agusneta?”
- LUZU VS 412
- “¿Si ponemos una casa solo de milanesas?” - Top Globales
- “Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo” - Sofía Martínez
- Alonso cantando con Yatra en Movistar Arena
- Marta Fort descubriendo robo de aceite como cajera - Esto es Blender
- Messi prime - Lo del Pollo
- Sofi Gonet tributo a Martitegui - Masterchef
- Nati Jota le reclama una cita a Gastón Edul - Sería Increíble
- “Los dos metimos cambios” - Masterchef
- Miranda presenta la nueva canción de “Perfecta” - Nadie dice Nada
Mejor Comunidad (votación del público)
- Azz Stream
- Bondi Live
- Blender
- La Casa Streaming
- La Juntada de los Artistas
- Luzu TV
- Olga
- Somos Gelatina
- Streams Telefe
- Un Poco de Ruido
- Vórterix
Las sorpresas y ausencias entre los nominados a los Premios Ídolo 2026
Entre los nombres que llaman la atención aparece Agustín Creevy, quien compite en las categorías YouTuber e Ídolo Revelación. También se destaca Marta Fort, nominada a Ídolo Revelación y presente en uno de los momentos virales seleccionados. Por su parte, Gastón Soffritti figura entre los candidatos de Gastronomía, una categoría que se aleja de su trayectoria más conocida en la actuación.
En cuanto a las ausencias de la lista definitiva, Pampita no llegó a la nominación final en Moda, pese a haber integrado la preselección. Algo similar ocurrió con Darío Barassi, Flor Vigna y Agustín Aristarán, quienes habían sido considerados en la instancia previa de Ídolo Celebrity, pero no aparecen entre los nominados finales de esa categoría. La ceremonia será conducida por Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rosello, con una previa de alfombra roja a cargo de Marta Fort, Juli Poggio y Fede Popgold. El ganador de Creador Digital del Año se conocerá durante la transmisión en vivo por Streams Telefe.