Todos los nominados a los Premios Ídolo 2026: Zaira Nara, Sofía Gonet, Ian Lucas, Juli Poggio, sorpresas y ausencias

Los Premios Ídolo 2026 anunciaron a sus nominados para una nueva edición que reunirá a creadores de contenido, figuras del streaming, artistas e influencers. Entre los nombres destacados aparecen Zaira Nara, Sofía Gonet, Ian Lucas, Juli Poggio, Yanina Latorre, Nico Occhiato y Milo J, junto con nuevas figuras del ecosistema digital.

Premios ídolo 2026

Todos los nominados a los Premios Ídolo 2026, categoría por categoría

Entre los nominados también aparecen figuras como Gastón Edul, Paulina Cocina, Momi Giardina, Damián Betular y Martín Cirio, además de nuevos nombres que ganaron visibilidad en las plataformas digitales. La selección abarca distintas áreas, desde el entretenimiento y la música hasta el deporte, la gastronomía y los contenidos virales, con categorías que también ponen el foco en las comunidades y los proyectos que se consolidaron en redes.

Viajes

Agostina Di Stefano - @bonaerense

Pía Bottero - @espiaporelmundo

Modo Turista - @modoturista

Agus López - @pasajeenmano

Martina Saravia - @tupisaravia

Moda

Lola Latorre - @lolitalatorre

Coty Crotto & Maru Gándara - @muymona

Rocío Vázquez - @sereinne_

Sofía Gonet - @sofiagonet

Zaira Nara - @zaira.nara

Zuzu Coudeu - @zuzucoudeu

Milagros Ad - @miluuad

Nominados por la categoría Celebrity Premios Ídolo 2026

Gastronomía

Ailín Tokman - @ailutokman

Gastón Soffritti - @gsoffritti

Tefi Russo - @inutilisimas

Agus Liporace - @kulinaria.recetas

Lucía Scarpa - @luluscarpa

Paulina Cocina - @paulinacocina

Andrés Simón - @lasrecetasdesimon

Deportes

Gero Arias - @geroooo_arias

Cristian Grosz - @groszcris

Juli Puente - @julieta_puente

Lucas Ortega - @lucasgortega

Nico Ferrero - @nicoferreroa

Sofía Martínez - @nutri.sm

Podcast

Ferné con Grego

Hispa La Sesión

Historia en Podcast

La Fórmula Podcast

La Sillita

Psicología al Desnudo

Nominados por la categoría Moda Premios Ídolo 2026

Lifestyle

Camila Mayan - @camimayan

Delfina Ferro - @delfinaferro

Julieta Poggio - @poggiojulieta

Santi Talledo - @santitalledo

Sofía Gonet - @sofiagonet

Sofi Ganuza y Belu Deluca - @tricocoblog

Lizardo Ponce - @lizardoponce

Sele Mosca - @selemosca

Daniela López - @soydadatina

Beauty

Belén Garrido - @belugarrido

Joaquín Vázquez - @joacovzq

Juanita Ramos - @juanitarramos

Daniela López - @soydadatina

Lu Ballatore - @soylacoloradatrucha

Ídolo Cultura, Tecnología y Especialista en Redes

Caro Dubiansky - @carodubi

Francisco Castro - @fraancastro_

Celeste Giardinelli - @giardinelliceleste

Bruno Riboldi - @lajoya.agro

Mai Pistiner - @maipistiner

Diego Poggi - @poggi

Santiago Bilinkis - @s.bilinkis

Almendra Veiga - @almendraveiga

TikToker

Albere - @albereee_

Emma Klass - @emmaaklass

Evitta Luna - @evitta_luna

Mar Cosca - @maarcosca

Carito Muller - @soycaritomuller

Valen Rizzuti - @valenrizzuti

Nominados por la categoría Emprendimiento Premios Ídolo 2026

YouTuber

Agustín Creevy - @agustincreevy

Angie Velasco - @angievelasco08

Pau Bolzan - @bolzanpaula

Ian Lucas - @ianlucas

Marti Benza - @martibenza

Kuki Agnone - @kuki_youtube

Ídolo Revelación

La Agusneta - @agusneta

Agustín Creevy - @agustincreevy

Evitta Luna - @evitta_luna

Marta Fort - @martacfort

Teo D’Elia - @teodeliaa

Valen Rizzuti - @valenrizzuti

Actualidad

Camila Ibarbalz - @ahorrandoconcami

Cami Valero - @camivalero

Fede Bongiorno - @fedeebongiorn0

Lara López Calvo - @laralopezcalvo

Mica Comunica - @micacomunica_

Mujer Financiera - @mujer_financiera

Streamer

Mathias “C0ker” Vasile - @c0ker_

Davo Xeneize - @davoobj

Goncho Banzas - @gonchobanzas

Lautaro “La Cobra” Del Campo - @lautarodelcampo

Martín “Coscu” Di Salvo - @martinpdisalvo

Mernuel - @mernuel_

Ídolo Futbolero/a

Ezzequiel - @ezzequiel

Gastón Edul - @gastonedul

Jero Freixas - @jerofreixas

Lautaro “La Cobra” Del Campo - @lautarodelcampo

Joaquín Álvarez - @polloalvarez

Sofía Martínez - @sofimmartinez

Davo Xeneize - @davoobj

Ídolo Musical

Milo J

La T y la M

Ángela Torres

Q’Lokura

Tuli Acosta

Olivia Wald

Nominados por la categoría Streamer Premios Ídolo 2026

Humor y Entretenimiento

Cami Jara - @camijarax

El Gordo y El Flako - @elgordoyelflako_

Facturita - @facturita.ok

Lucho Mellera - @luchomellera

Alex Pelao - @pelao.khe

Valen Rizzuti - @valenrizzuti

Lucas Spadafora - @lucasspadafora

Gastón Massa - @gastonmassa

Reseñas Experiencias Gastronómicas

Buenos Paladares - @buenospaladaires_

El Club del Bajón - @clubdelbajon

Cool Buenos Aires - @coolbuenosaires

Morfando Ando - @cordobagourmet

La Chica del Brunch - @lachicadelbrunch

Vivamos BA - @vivamosba

Canción más viral

“Yakuza” - La Joaqui

“Puñaladas” - Lauta y Amigo de Artistas

“Soy Favela” - La T y la M

“A quién le importa” - Luckra y Thalía

Emprendimiento

Diabla - @betterdiabla

Ganga Home - @ganga.home

Giga x Spreen - @gigaxspreen

Gordis Burger - @gordisburgerok_

Mosquiani - @mosquiano.ar

Yerba Cósmico - @yerbacosmico

Contenido Creativo

Agustín Franzoni - @agufranzoni

Belu Lucius - @belulucius

Ferbo - @ferminbo

Jacinta de Oromí - @jacintadeoromi

Matías Jafif - @matiasjafif

Michelle Masson - @michemasson

Lily Chen - @ohayolily

Agus Cabaleiro - @onlinemami

Health

Agus Privi - @agusprivii

Daniel Troncoso - @dr.danitroncoso

Fiorella Vitelli - @fiovitelli

Laura Romano - @integralnutricion

Simón Scarano - @simon.scarano

Jimena Le Bellot - @soymamaypediatra

Ídolo Automotor

Aixa Franke - @aixafranke

Agustín Marcatili - @barcatini

Florencia Andersen - @florenciandersen

Iñaki Zugasti - @inaki.zugasti

Ale Hartman - @ladyfierros

Lucas Abriata - @lucasabriata

Ídolo Notero/a

Gaspar Kahan - @gapo_kahan

Lizard - @lizard__ok

Nicolás Barral - @nico.barral

Todo Versus - @todoversus

Valen Rizzuti - @valenrizzuti

Previate Esta - @previateesta

Streamer más viral

Mathias “C0ker” Vasile - @c0ker_

Davo Xeneize - @davoobj

Lautaro “La Cobra” Del Campo - @lautarodelcampo

Marti Benza - @martibenza

Martín Cirio - @martincirio

Mernuel - @mernuel_

Ídolo Celebrity

Damián Betular - @dbetular

Jimena Barón - @jmena

Momi Giardina - @momigiardina

Nico Occhiato - @nicoocchiato

Stephanie Demner - @stephaniedemner

Yanina Latorre - @yaninalatorre

Zaira Nara - @zaira.nara

Ídolo Emergente (votación del público)

Lucía Baeza - @dulcepink

Agos Reich - @agosreich

Benito SDR - @benitosdr

Agustina Buera - @buera.a

Constanza Chismechian - @conifach

Delfi Peña - @delfinapenia_

Emma Klass - @emmaaklass

Ezequiel Katz - @ezekatz

Facu Tronce - @facutronce

Fran Rizzaro - @franrizzaro

Gaspar Díaz - @gaspardiazzz

Ima Parise - @imaparise

Iñaki Zugasti - @inaki.zugasti

Juani Car - @juanicar

Juli Bianco - @julibianco

Valeria “La Gurisa” Rivas - @la.gurisa_

Diego “La Toba” Navajas - @latobaok

Franco Poggio - @poggiofranco_

Rami Bilbao - @ramibilbao

Santos Canessa - @santoscanessa

Teo Podolsky - @teopodolsky

Santino “Turro” Marziotta - @turro.marzio

Momento Viral (votación del público)

Casamiento Margelita - Nadie dice Nada

Gero Arias noqueando a Viruzz - La Velada

“¿Ir preso 2 años o ir preso hasta que tu mamá le meta un penal al Dibu Martínez?” - Paren la Mano

“¿Así toma agua la Agusneta?”

LUZU VS 412

“¿Si ponemos una casa solo de milanesas?” - Top Globales

“Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo” - Sofía Martínez

Alonso cantando con Yatra en Movistar Arena

Marta Fort descubriendo robo de aceite como cajera - Esto es Blender

Messi prime - Lo del Pollo

Sofi Gonet tributo a Martitegui - Masterchef

Nati Jota le reclama una cita a Gastón Edul - Sería Increíble

“Los dos metimos cambios” - Masterchef

Miranda presenta la nueva canción de “Perfecta” - Nadie dice Nada

Mejor Comunidad (votación del público)

Azz Stream

Bondi Live

Blender

La Casa Streaming

La Juntada de los Artistas

Luzu TV

Olga

Somos Gelatina

Streams Telefe

Un Poco de Ruido

Vórterix

Las sorpresas y ausencias entre los nominados a los Premios Ídolo 2026

Entre los nombres que llaman la atención aparece Agustín Creevy, quien compite en las categorías YouTuber e Ídolo Revelación. También se destaca Marta Fort, nominada a Ídolo Revelación y presente en uno de los momentos virales seleccionados. Por su parte, Gastón Soffritti figura entre los candidatos de Gastronomía, una categoría que se aleja de su trayectoria más conocida en la actuación.

Pampita no llegó a la nominación en Moda

En cuanto a las ausencias de la lista definitiva, Pampita no llegó a la nominación final en Moda, pese a haber integrado la preselección. Algo similar ocurrió con Darío Barassi, Flor Vigna y Agustín Aristarán, quienes habían sido considerados en la instancia previa de Ídolo Celebrity, pero no aparecen entre los nominados finales de esa categoría. La ceremonia será conducida por Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rosello, con una previa de alfombra roja a cargo de Marta Fort, Juli Poggio y Fede Popgold. El ganador de Creador Digital del Año se conocerá durante la transmisión en vivo por Streams Telefe.