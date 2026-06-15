Pampita, Nequi Galotti y Natalia Graciano comparten los mejores looks para la ola polar que se vive en Argentina

El invierno llegó con fuerza a la Argentina y las temperaturas extremas se apoderan de las jornadas. Ante este escenario, la moda se convierte en nuestra mejor aliada para encontrar el equilibrio perfecto entre calidez y estilo. Figuras como Pampita, Nequi Galotti y Natalia Graciano despliegan a través de sus redes sociales distintas propuestas para enfrentar la ola polar con distinción. Sus elecciones no solo responden a la necesidad de protegerse del clima adverso, sino que también marcan tendencia al incorporar texturas clave y capas estratégicas que elevan cualquier conjunto cotidiano.



Pampita: La elegancia del tapado estructurado

Pampita apuesta por una de las prendas más funcionales y elegantes de la temporada: el tapado largo. En su propuesta se destaca una pieza en tono cuero marrón, un color que domina los outfits invernales por su versatilidad. La particularidad de este diseño radica en el imponente cuello de piel sintética oscura, que añade textura y una barrera extra contra el viento frío.

Pampita.



Debajo del abrigo, opta por una camisa clara tipo polo que aporta un aire clásico y pulido, combinada con una falda mini en un tono marrón más profundo y medias finas. Este tipo de abrigos largos resulta ideal para estilizar la silueta. La conductora logra un equilibrio visual estratégico: la contundencia del abrigo de cuero contrasta con la ligereza de la falda, manteniendo la armonía sin perder la calidez necesaria para los días más crudos.

Nequi Galotti: Juego de texturas y animal print

Nequi Galotti, por su parte, prioriza la comodidad y el aspecto canchero. Su elección pone el foco en el contraste de texturas, un recurso estilístico que suma dinamismo a cualquier outfit invernal. La combinación principal incluye un suéter de lana con cuello alto en color azul vibrante, que rompe con la monotonía de los tonos neutros del invierno.

Nequi Galotti.



Como pieza exterior, elige un tapado largo de piel sintética con estampado animal print (leopardo), una tendencia que siempre se mantiene vigente. Para completar el conjunto, utiliza jeans oscuros con un detalle lateral sutilmente estampado. Esta mezcla resulta perfecta para quienes buscan un look funcional para la ciudad, ya que permite mantener el estilo sin renunciar a la protección térmica necesaria.



Natalia Graciano: Estética monocromática y sofisticada

Para las salidas nocturnas, Natalia Graciano enseña cómo adoptar una estética audaz y sofisticada bajo una paleta monocromática. Ella elige el color chocolate como protagonista, una alternativa al negro que aporta calidez y modernidad. El conjunto se basa en la superposición de capas con diferentes materiales.

La base del look es un top de encaje con transparencias que sugiere un estilo romántico y sensual. Sobre este, suma una chaqueta de gamuza o cuero al tono y una falda que sigue la misma línea de material y color. Al combinar la delicadeza del encaje con la estructura firme del cuero, se logra un efecto visual sofisticado. Esta propuesta es ideal para eventos nocturnos donde el frío exige abrigarse, pero el protocolo invita a mantener un look cuidado y moderno.

La clave de estas tres referentes, Pampita, Nequi Galotti y Natalia Graciano, reside en la capacidad de adaptar las prendas de abrigo a su estilo personal, priorizando siempre la calidad de los materiales. Ya sea mediante la elección de pieles sintéticas, el uso de texturas como el cuero o la incorporación de tejidos de punto, todas demuestran que es posible enfrentar la ola polar con criterio estético. En definitiva, estos looks sirven de inspiración en estos días de bajas temperaturas.