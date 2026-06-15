Daniela Christiansson reveló los motivos por los que se fue de la Argentina y volvió a Suiza con sus hijos

Maxi López y Daniela Christiansson comenzaron una nueva etapa en su vida, tras el nacimiento de su segundo hijo y las constantes propuestas laborales que recibió el exfutbolista en la televisión argentina. La pareja decidió tener un comienzo en el país natal de López, junto a los hijos de él y Wanda Nara, en una increíble mansión de Tigre. Sin embargo, y tras haberse confirmado esta noticia, la modelo sueca sorprendió a todos al hacer sus valijas y volver a Suiza, junto a Elle y Lando. Las postales en Europa generaron diversas teorías, tan grandes que la propia Christiansson salió a revelar los motivos de su inesperado regreso.

Maxi López, Daniela Christiansson

Las palabras de Daniela Christiansson por su regreso a Suiza

A finales de mayo del 2026, Maxi López y Daniela Christiansson sorprendieron a sus seguidores al revelar que comenzarían una nueva etapa en sus vidas, en la Argentina. Debido al éxito laboral y en la televisión del exfutbolista, su presencia en el país fue más requerida, lo que hizo que tomaran la decisión de comprar una propiedad en un lujoso barrio privado de Tigre, y celebraran los primeros días de su estadía, junto a los hijos varones de López. A los medios de comunicación y en sus redes sociales, confirmaron su intención de quedarse a vivir; sin embargo, todos quedaron impactados cuando vieron que la modelo sueca había decidido volver a Suiza, junto a Elle y Lando, sus dos hijos de Maxi López.

Maxi López y Daniela Christiansson en Buenos Aires

En su cuenta de Instagram, compartió posteos del fin de semana pasado, donde sus hijos y ella disfrutaban de unos días a puro calor, verano y recreación al aire libre. Las postales generaron ternura a muchos, mientras que otros comenzaron con las teorías sobre qué había ocurrido para que Christiansson decidiera volver al país europeo. Sin dejar margen al escándalo, compartió un video en sus historias de Instagram, hablando español, y explicó los motivos de su ya planificado viaje a Suiza. "No es que me fui, volví a Suiza por varias razones; la primera es mi perrita, que tengo que estar con ella también, cuidarla y organizar todos los papeles para poder llevarla a la Argentina", decretó.

De esta manera, también explicó que aprovechó a que Maxi López había ido a cubrir el mundial con su streaming para terminar de organizar los últimos detalles de la mudanza, cuidar al perro de la familia y tener la última despedida con sus seres queridos en Suiza. “También tengo que organizar todo lo que tenemos acá, para poder llevarlo a la Argentina. Además, tengo mucho trabajo acá y aprovecha que Maxi también está afuera, viajando para el Mundial y aprovecho parta estar con mi familia también”, cerró la modelo.

Daniela Christiansson en Suiza con sus hijos

Los tiernos mensajes de amor de Maxi López y Daniela Christiansson ante la distancia por sus obligaciones

La explicación de Daniela Christiansson generó tranquilidad en sus seguidores, que habían estado preocupados por una crisis en su relación con Maxi López. Dejando de lado las teorías que comenzaron a recorrer en redes sociales, la pareja decidió dejarse un mensaje de amor y ternura, mientras realizan sus obligaciones laborales en diferentes puntos del mundo.

El primero en lanzarlo fue Maxi López, quien compartió una foto de ambos en su casa de la Argentina, con una camiseta de fútbol. Demostrando el amor por el deporte y por sus países natales, escribió con emojis las banderas y un corazón rojo, dejando en claro el amor dentro de la pareja. De esta manera, Daniela Christiansson lo compartió en sus historias de Instagram, y agregó emocionada: "Extrañándote".

Los tiernos mensajes de amor de Maxi López y Daniela Christiansson ante la distancia por sus obligaciones

El regreso de Daniela Christiansson con sus hijos, Lando y Elle, a Suiza generó diversas teorías y preocupación sobre los seguidores de la pareja. Sin embargo, y lejos de querer generar un escándalo, la modelo sueca reveló los motivos que la llevaron a ella y a Maxi López a encontrarse en distancia durante algunas semanas. Su nueva vida en la Argentina está terminando de definirse con los últimos detalles de la mudanza, entre los que se incluye el permiso de viaje de su perro, y con las últimas despedidas a sus seres queridos de Europa.

A.E