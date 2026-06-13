Nico Vázquez festejó sus 49 años: sorpresa en el teatro, triple torta y un romántico gesto de su novia, Dai Fernández

Este viernes 12 de junio, Nico Vázquez cumplió 49 años y lo celebró a lo grande. No sólo porque se despide de los 40, sino porque lo festejó rodeado del cariño del público y junto a su novia, Dai Fernández quien no dudó en realizarle un romántico gesto. A través de las redes sociales de ambos actores, salieron a la luz algunas de las postales más emotivas de la celebración que tuvo lugar en plena calle Corrientes.

Así fue el cumpleaños de Nico Vázquez número 49

En las últimas horas, Nico Vázquez compartió algunas de las imágenes más significativas de lo que fue la celebración de sus 49 años. Al finalizar la función en el Teatro Lola Membrives, el actor fue sorprendido por sus compañeros de elenco con una enorme torta en forma de corazón, decorada con dos guantes de boxeo, un detalle cargado de significado para él por su vínculo con Rocky.

Nico Vázquez y Dai Fernández | Instagram

En las imágenes también se lo ve abrazando a sus seres queridos y compartiendo el momento especial junto a su novia, Dai Fernández. Ya detrás de escena, y aún vestido con el característico vestuario del boxeador, el productor volvió a ser agasajado y sopló las velitas frente a tres tortas de distintos sabores: una rogel, una de ricota y otra que aparentaba ser de manzana.

Más tarde, los festejos continuaron en un bar, donde volvió a pedir los tres deseos antes de apagar las velas. En esta ocasión, lo hizo frente a un bizcocho cubierto con crema chantilly, decorado con cuatro vela y dos bengalas que llevaban el escudo de River Plate, una nueva muestra de su pasión por el club de sus amores. En este lugar se lo pudo ver muy acaramelado con su actual pareja, quien no escatimó en dejarle un romántico mensaje a través de sus historias de 24 horas.

La sentida dedicatoria de Dai Fernández a Nico Vázquez

A un año de anunciar su separación de Gimena Accardi y a ocho meses de oficializar su romance con Dai Fernández, Nico Vázquez atraviesa un presente sentimental pleno junto a la actriz. La complicidad y el cariño que comparten suelen reflejarse en cada una de sus apariciones en redes sociales, donde no escatiman en gestos de amor. En esta ocasión, con motivo del cumpleaños número 49 del actor, la dramaturga decidió homenajearlo con una romántica dedicatoria que rápidamente enterneció a sus seguidores.

Junto a una tierna foto en la que ambos se miran con complicidad, escribió: “Que la vida tenga muchas cosas hermosas preparadas para vos. Feliz vuelta al sol. Te amo”. Para acompañar el mensaje, Dai eligió musicalizar la publicación con “Little Blue”, de Jacob Collier, una canción que aportó un tono aún más especial a la postal compartida con sus fanáticos. Por su parte, el intérprete le devolvió el gesto respondiéndole con el mismo cariño. “Gracias por tanto amor”, escribió junto al emoji de un corazón.

Cumpleaños de Nico Vázquez | Instagram

Por su parte, el productor abrió su corazón y agradeció el cariño recibido durante su cumpleaños. A través de una extensa carta, el actor se mostró conmovido por la cantidad de mensajes, saludos y muestras de afecto que recibió, e incluso prometió responder uno por uno a quienes le dedicaron unas palabras en una fecha tan especial. Además, reflexionó sobre el valor del presente y destacó la importancia de disfrutar el "aquí y ahora" junto a las personas que forman parte de su vida. En ese sentido, celebró los vínculos que construyó a lo largo de los años y expresó su gratitud por poder compartir este nuevo aniversario rodeado de amor, amigos, familia y proyectos que lo apasionan.

El mensaje de Nico Vázquez por su cumpleaños | Instagram

De esta manera, Nico Vázquez celebró sus 49 años rodeado del cariño de su público y del amor de las personas que lo acompañan en su día a día, especialmente de su novia, Dai Fernández. Entre emotivos mensajes, sorpresas y muestras de afecto, el actor vivió una jornada inolvidable junto a sus seres queridos marcando una nueva etapa personal.