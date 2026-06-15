Así fue el tierno reencuentro de Ailén Cova y su hija, Alaia, con Alexis Mac Allister en pleno Mundial: "Al fin"

En la antesala a que la selección argentina haga su debut en el Mundial 2026, los futbolistas hicieron una pausa en la concentración y recibieron a sus familias. Este fue el caso de Ailén Cova y Alexis Mac Allister quienes, después de varias semanas de estar alejados, volvieron a reencontrarse. Un encuentro que estuvo cargado de emoción y ternura por la presencia de Alaia, su hija de ocho meses y medio.

El tierno reencuentro de Ailén Cova y Alaia con Alexis Mac Allister

Este fin de semana, la Scaloneta hizo una pausa en su preparación y abrió la concentración para recibir a las familias, a pocas horas de disputar su primer partido en el Mundial. Al igual que ocurrió en Qatar 2022, los jugadores volvieron a encontrarse con sus seres queridos en un momento especialmente emotivo y significativo dentro de la cita mundialista. Ailén Cova lo reflejó en su cuenta personal de Instagram, donde compartió imágenes del conmovedor reencuentro con Alexis Mac Allister y su hija Alaia.

Alaia, Alexis Mac Allister y Ailén Cova en Estados Unidos | Instagram

Siempre cuidando el detalle de no mostrar de más, la diseñadora publicó dos imágenes donde se lo ve al mediocampista junto a la beba. En la primera toma aparecen padre e hija cara a cara mirándose con ternura: mientras él le sostiene suavemente la cabecita mientras le sonríe, y la pequeña, con un chupete rosa, le acaricia el cuello con su manito. “Al fin”, escribió la joven, como expresión de emoción tras el tiempo que estuvieron sin poder verse.

En la segunda postal, se ve a la familia Mac Allister-Cova posando sonrientes frente a cámaras en lo que parecía ser un living de exterior, con la pequeña en el centro. Ambos la sostienen de una piernita, en un gesto coordinado que refleja complicidad, ternura y la alegría del reencuentro. “Te extrañamos tanto”, aseguró la influencer quien no dudó en etiquetar a su pareja.

Alaia, Alexis Mac Allister y Ailén Cova en Estados Unidos | Instagram

El look canchero de Alaia para ver a su papá, Alexis Mac Allister

Si bien las imágenes hablaron por sí solas, uno de los detalles que más llamó la atención fue el look de Alaia para visitar a su papá, Alexis Mac Allister. La pequeña lució un pantalón de jean azul combinado con una remerita de algodón y un saquito de lino blanco abrochado en la parte superior. Completó el conjunto con medias blancas con antideslizantes en la planta del pie, un detalle pensado para acompañar sus primeros pasitos con mayor seguridad.

Por su parte, el volante del Liverpool lució un conjunto deportivo compuesto por un pantalón corto azul oscuro y una remera blanca con el escudo de la AFA. Ailén Cova, en tanto, optó por un look más urbano y relajado, con un saco oversize negro combinado con denim, dos piezas clásicas y versátiles que completaron un estilismo sencillo pero elegante. Con un estilismo simple, cómodo y delicado, elegido para un momento familiar muy especial, la prioridad estuvo puesta en la calidez del reencuentro entre padre e hija.

Alaia, Alexis Mac Allister y Ailén Cova | Instagram

De esta manera, Ailén Cova y su hija Alaia ya se encuentran en territorio estadounidense para acompañar a Alexis Mac Allister en el debut de la Selección Argentina, previsto para el próximo martes 16 de junio. El reencuentro, cargado de ternura y emoción, refleja el fuerte amor que los une y el cariño que comparten en este momento tan especial, en la previa del primer partido de la Scaloneta en la Copa del Mundo.