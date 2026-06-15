El look de entrecasa de Máxima Zorreguieta para alentar a Países Bajos en el Mundial

Este domingo, la selección de Países Bajos hizo su debut en el Mundial 2026 y no pudo faltar el aliento del Rey Guillermo y de Máxima Zorreguieta. A través de una publicación realizada por la Casa Real, se pudo ver a la reina lucir un look sumamente descontracturado, alejado de la formalidad habitual de los compromisos diplomáticos.

Máxima Zorreguieta y su look para alentar a Países Bajos

Mediante un posteo en la cuenta oficial de la Casa Real de Países Bajos, Máxima Zorreguieta sorprendió con un estilismo descontracturado para disfrutar del primer partido del seleccionado naranja. “El rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima de los Países Bajos, el emperador Naruhito y la emperatriz Masako observan juntos cómo los ´Leones Naranjas´ y los ´Samuráis Azules´ se enfrentan en Dallas en su primer partido de la fase de grupos del Mundial de Fútbol”.

Máxima Zorreguieta | Casa Real de Países Bajos

En la imagen se la puede ver a la royal en el interior de su casa luciendo un conjunto total black monocromático. El look está compuesto por una remera tipo polera de mangas 3/4 y cuello alto, de silueta ajustada, combinada con pantalones de tiro alto y corte recto de estilo sastrero. Para aportar un toque de color, suma una bufanda naranja con inscripciones alusivas al seleccionado neerlandés, junto al escudo de la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol, rematada con flecos blancos.

Como accesorio, sumó un collar de acabado metálico con pequeñas perlas en tono similar, que aportaba un toque de distinción y elegancia sin romper la impronta relajada del conjunto. Además, lució un peinado descontracturado, acorde al estilo informal del look de la monarca al cual coronó con una amplia sonrisa.

Máxima Zorreguieta junto a Guillermo Alejandro y los emperadores japoneses | Casa Real de Países Bajos

Máxima Zorreguieta, una reina que fomenta el deporte en Países Bajos

Máxima Zorreguieta suele destacarse por su constante presencia en eventos deportivos vinculados a las selecciones de los Países Bajos, acompañando y apoyando al equipo nacional en distintas competencias internacionales. Su participación en las tribunas -y desde su casa- se volvió habitual, convirtiéndose en una figura asociada al aliento institucional durante los partidos más importantes.

A lo largo del tiempo, la reina reforzó esa imagen de compromiso con el deporte neerlandés, asistiendo a encuentros de la “Oranje” y mostrando su apoyo en escenarios clave. Su presencia en este tipo de competiciones refleja un apoyo sostenido con la selección, tanto en torneos oficiales como en instancias decisivas. Además, también se la ve ligada a deportistas argentinos sin olvidarse de sus orígenes y promoviendo el intercambio cultural y deportivo entre Argentina y su reinado.

Máxima Zorreguieta | Casa Real de Países Bajos

De esta manera, Máxima Zorreguieta se mostró ante el público en una situación más cotidiana e informal, reforzando su imagen cercana y auténtica, lejos de las estrictas formalidades protocolares. Con un look de entrecasa, compuesto por una selección de prendas versátiles de líneas simples y tonos sobrios, acompañó esa impronta descontracturada, aportando naturalidad al conjunto sin perder elegancia ni distinción.