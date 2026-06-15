Pampita viajó al Mundial y dio cátedra de cómo fusionar la tendencia sastrera con la camiseta argentina

La pasión por el fútbol y la selección argentina se encuentra latente en las últimas semanas, mientras las celebridades y los medios de comunicación llegan para empezar a alentar y seguir a su equipo. En junio y julio, se disputará la Copa del Mundo, y los jugadores buscan una nueva consagración de gloria para la Argentina. Pampita fue una de las que dio el presente en Estados Unidos, previo al partido contra Argelia, del martes 16 de junio a las 22hs. Su llegada estuvo acompañada de la emoción de todos los fanáticos, y fue destacada por los expertos fashionistas por su apuesta perfecta para un día de cancha y sol de verano.

Pampita llegó a Estados Unidos para el Mundial

Elegancia en la cancha: el look argentino de Pampita para alentar a la selección

Pampita es una de las modelos más importantes de la industria fashionista argentina. Su apuesta a la elegancia y la sofisticación le permite marcar algunas de las mejores tendencias sastreras, eligiendo siempre colores neutros y que la acompañen para cada una de las ocasiones. En esa misma línea, pero lejos de la moda, también es una de las celebridades más fanáticas del fútbol. En diversos momentos, disfrutó de partidos de todos los equipos, marcando a sus favoritos con sus camisetas de elección y sus combinaciones en la moda.

Claramente, Carolina Ardohaín fue una de las famosas que tuvo la posibilidad de alejarse de la Argentina, para viajar junto a la selección y alentarla en todos los partidos que disputen en la Copa del mundo FIFA 2026. Con las esperanzas a flor de piel y una sonrisa, arribó a Estados Unidos, uno de los países centros del Mundial. Para la ocasión, buscó fusionarse al verano del norte de América, y fue destacada por los expertos de la moda, gracias a que dejó en claro que la elegancia va en todos los momentos.

En diversas postales que compartió, demostró cómo se preparaba para el partido de la Argentina contra Argelia, del martes 16 de junio. Para el momento, eligió apostar al estilo sporty chic, que fusiona su elegancia sastrera con una camiseta personalizada de la selección. Los colores celeste y blanco llamaban la atención gracias al short tiro alto, ceñido al cuerpo, que le permitía estar fresca frente a las altas temperaturas. Como cierre perfecto, apostó a unas sandalias marrones, ideales para largas caminatas y darle la última vuelta de tuerca elegante.

El look argentino de Pampita para alentar a la selección

Pampita llegó a Estados Unidos para alentar a la selección argentina

Pampita no solo es una de las modelos más queridas de la Argentina. En los últimos años, amplió su carrera en los medios de comunicación, con una participación estelar entre entrevistas con famosos y el streaming de DGO. Esto, y su fanatismo natural por el fútbol, la llevaron a vivir una de las experiencias más importantes de su vida: acompañar a la selección en el Mundial 2026. Es por eso que, en las últimas horas, arribó a Estados Unidos, uno de los centros de la copa, junto a México y Canadá. Entre tendencias sastreras y una apuesta al sporty chic, Carolina Ardohaín mostró con orgullo el pase a la cancha para cubrir el evento más importante de estos dos próximos meses, y su camiseta personalizada para alentar al equipo que promete una nueva consagración de gloria para el país.

Pampita llegó a Estados Unidos para alentar a la selección argentina

Sus seguidores y los expertos de la moda no tardaron en destacar el look con el que Pampita marcó su llegada a Estados Unidos, y con la que dio cátedra de cómo fusionar la tendencia sastrera con la camiseta argentina. Los comentarios y halagos aparecieron en sus historias y posteos de Instagram, mientras la modelo se prepara para cubrir el Mundial de la mano de DGO, en la previa del partido Argentina contra Argelia, del martes 16 de junio a las 22hs.

A.E