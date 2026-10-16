Valentina Zenere apostó por el athleisure sofisticado con un detalle noventoso

Valentina Zenere, quien se convirtió en una referente de moda para las nuevas generaciones, llamó la atención con un look que combinó elegancia y espíritu deportivo, con guiños a una de las décadas más icónicas. Como era de esperarse, sus seguidores quedaron cautivados y la artista cosechó una lluvia de "likes".

El look de Valentina Zenere que fusionó elegancia y estilo vintage

Valentina Zenere volvió a demostrar su afinidad por las tendencias con un estilismo que combina elegancia sastrera y prendas deportivas retro. La actriz apostó por una propuesta athleisure de lujo con inspiración en los años 90, en la que el contraste de siluetas y la mezcla de texturas fueron claves para lograr un resultado moderno y sofisticado.

El eje del look de Valentina Zenere fue un saco sastrero negro de diseño oversize, con hombros marcados, solapas combinadas en tono satinado y un largo que lo acerca a la estética de un vestido. Su estructura aportó elegancia y carácter, mientras que el corte amplio generó un interesante contraste con la prenda inferior, de silueta ajustada. Debajo, sumó un top de encaje en la misma tonalidad que su outfit.

Valentina Zenere

Para completar el estilismo, Valentina Zenere eligió unas calzas capri de color negro, una pieza que recupera el espíritu minimalista y deportivo de los años 90. Este tipo de diseño, que deja parte de las piernas al descubierto, volvió a ganar protagonismo en las tendencias y se convirtió en una alternativa versátil para construir conjuntos urbanos con un giro sofisticado. Como calzado, la modelo llevó zapatos negros destalonados, con taco fino y tiras minimalistas. El calzado aportó delicadeza y elegancia, además de estilizar visualmente la figura y equilibrar el estilo relajado de la prenda inferior.

Valentina Zenere

Accesorios chunky: el detalle que elevó el look de Valentina Zenere

Los complementos también tuvieron un papel central en el look de Valentina Zenere. La joven sumó anillos plateados de gran tamaño en ambas manos, una elección que incorporó brillo y una impronta audaz al conjunto. Estas piezas siguen la tendencia chunky, caracterizada por accesorios de volúmenes XL y diseños contundentes que se convierten en protagonistas del estilismo.

Valentina Zenere

En joyería, esta estética se refleja en anillos anchos, cadenas gruesas, pulseras voluminosas y aros escultóricos. Se encuentra inspirada en la moda de los años 90 y principios de los 2000, y volvió a ganar terreno como una forma de sumar personalidad a conjuntos minimalistas y sobrios, como el de Valentina Zenere que está compuesto por piezas clásicas en color negro.

De esta manera, Valentina Zenere apostó por el athleisure sofisticado con un detalle noventoso. La influencer combinó un blazer sastrero largo y estructurado con una calza capri y accesorio maximalista, un look que reinterpreta la estética de los años 90 desde una mirada actual.