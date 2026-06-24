Zaira Nara y un look muy sensual para el partido de Argentina en Dallas: body celeste y jogging

Mientras cubre la Copa del Mundo y vive a pleno del ambiente futbolero que reina en Miami y los destinos por los que pasa la Selección Argentina, Zaira Nara disfruta su estadía en EE.UU. “Llegamos a Dallas para acompañar a Argentina…aguante Argentina. Difícil describir con palabras lo que para mí significa acompañar a mi país y trabajar de lo que amo”, escribió la modelo y conductora, que estuvo presente en la victoria obtenida por el equipo nacional frente a Austria.

Zaira Nara en Argentina contra Austria

“¡Llegamos al estadio! Vamos Argentina”, expresó en un posteo anterior Zaira en su perfil de Instagram. Y, otra vez, acompañada por Pampita y el Pollo Álvarez, quienes al igual que ella se encuentran en Estados Unidos cubriendo el torneo, tanto para el streaming de DGO, como para sus redes sociales.

El look de Zaira Nara en Dallas

“Yo nunca fui de cábalas… pero ¿será que tendremos que ir al próximo partido también caminando 8k?”, había posteado con humor Zaira días atrás junto a las imágenes que mostraban el recorrido que hizo con Pampita en tacos para ingresar al estadio de Kansas, donde el equipo argentino obtuvo su primera victoria.

Zaira Nara en Dallas

“Qué lindo es ser Argentina”, se sinceró la hermana de Wanda en sus redes, en las que se la ve posando también en diferentes sitios de Miami, siempre con un guiño a la Argentina en sus estilismos. Y es que, en el caso de su cobertura en Dallas, la modelo impactó al reversionar su look albiceleste luciendo un conjunto deportivo negro con tiras del color de la bandera argentina y un sensual body en tono celeste.