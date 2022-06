Coldplay confirma su décimo y último show en River

Coldplay sigue haciendo historia en nuestro país al anunciar su décima fecha en la Argentina. La banda había agotado nueve Estadios River Plate, y ahora sorprendieron al anunciar su nueva fecha.

La banda inglesa lleva vendidos un total de más de 550 mil entradas, y ahora suma una noche más al reencuentro con los fanáticos argentinos. El 8 de noviembre, Buenos Aires vibrará con los hits de los británicos por décima vez consecutiva en el Monumental.

Se trata de una series de conciertos producidos por DF Entertainment y presentado por Motorola, los tickets para el nuevo show salen a la venta mañana martes 7 de junio a las 12hs del mediodía a a través de Allaccess.

En diciembre del año pasado, Coldplay anunciaba su regreso a la Argentina para octubre de este año. La alegría de los fanáticos era de esperarse: la relación de la banda comandada por Chris Martin con el público local quedó sellada a fuego cuando eligieron al país como lugar de inicio y de cierre de su gira “A Head Full of Dreams”, entre 2016 y 2017. Con la pandemia en el medio y el lanzamiento de su excelente nuevo álbum “Music of the Spheres”, que incluye hits colosales como “My Universe” con BTS, el paso de la gira por Argentina prometía ser todo un éxito.

Cómo es la gira de Coldplay

La gira va acompañada de un conjunto completo de iniciativas de sostenibilidad que se pueden ver en coldplay.com/sustainability. Los artistas invitados varían según la fecha e incluye a Camila Cabello, H.E.R. y London Grammar. También se han anunciado soportes adicionales para la etapa de EE. UU.

El paso local de la gira “Music of the Spheres”, ahora consta de diez fechas, las primeras nueve de ellas con entradas agotadas, a desarrollarse el 25, 26, 28 y 29 de octubre, y el 1, 2, 4, 5 y 7 de noviembre en el Estadio River Plate. La fecha del 8 de noviembre es la última oportunidad de los fanáticos de no perderse de esta experiencia inolvidable e histórica.