En el marco del Mes del Orgullo 2022, Bizarrap sorprendió a sus fanáticos con una nueva colaboración junto a Villano Antillano, y en pocas horas el video superó los dos millones y medio visitas en su canal de YouTube. La cantante, que se considera la primera artista no binaria transfemenina, saltó a la fama con la canción “Pato Hasta La Muerte”, logrando un himno para las personas que sufrieron discriminación por su identidad de género y su orientación sexual.

Conocé a Villano Antillano, la artista trans que colaboró con Bizarrap

Reinaldo Santiago Pacheco es el nombre de pila de la artista que nació en Bayamón, Puerto Rico. Tiene más de 155 mil seguidores en Instagram y en su perfil de Spotify, donde la escuchan 137.445 usuarios al mes, se define como una persona no binaria transfemenina y abiertamente bisexual que tiene una amplia influencia en su país natal.

"Muchos aborrecen lo que hago y me resisten porque saben que no me pueden quitar quién soy, y que muy a sus pesares soy excelente y me mido con los mejores talentos sin tener la mitad de sus recursos. Sin favores, sin pala y con el amor genuino de mi comunidad y quienes creen en lo que hago... Hemos llegado hasta acá. Exitosa como de costumbre, no por materialidades ni dinero, sino por el respeto de la gente que reconoce que hay cosas más grandes que un artista o un género" expresó la puertorriqueña sobre su colaboración junto al productor argentino.

La cantante de 27 años siempre se mostró revolucionaria y logró desafiar a la industria musical. A pesar de contar con una breve trayectoria musical, las letras e imagen de Villano Antillano buscan continuamente la reivindicación del colectivo LGBTIQ+ y la libertad lejos de los convencionalismos. Liberación sexual, reapropiación de los discursos transfóbicos, lucha contra la violencia y abandono de la comunidad y empoderamiento, son algunos de los temas que la cantante toca en su música urbana.

“Crecer en una casa latina caribeña es bien particular porque la música siempre está. Todo es música y eso se queda” expresó la artista en una entrevista con Rapetón en 2021. Al hablar de su identidad de género, Villano Antillano aseguró que "nunca se consideró gay porque, desde su perspectiva, es algo muy 'blanco y norteamericano' que implica el acceso a ciertos recursos que en Puerto Rico y otros países de Latinoamérica no existen".

El desafío de Bizarrap para estrenar la Music Session 23 con Paulo Londra:

Bizarrap publicó un comunicado emitido a través de Dale Play Records en referencia a los reiterados dichos y consultas sobre la Music Session 23 con Paulo Londra y afirmó: “Estamos listos”. Pero ahí no terminó todo porque al día siguiente Biza subió una foto con el artista cordobés, quien al igual que él tiene una campera de Chicago Bulls en homenaje al mejor basquetbolista de la historia, Michael Jordan, quien usaba ese número en su camiseta, y propuso un desafío para sus fans: “23 millones de comentarios y sale. Lo dejamos en sus manos. Gracias”.

“Lo queréis lo tenéis”, replicó en simultáneo el cordobés, quien agregó una historia en su cuenta con la misma foto utilizada por el productor musical. Luego de la publicación, Biza se convirtió en una de las principales tendencias del país y ya suma más de 22 millones de comentarios. Por su parte, Londra volvió a la música luego de dos años y medio de inactividad tras ganar un juicio con el sello discográfico Big Ligas y estrenó dos nuevos temas en lo que va del año: “Plan A” y “Chance”, que rápidamente se convirtieron en hits.

