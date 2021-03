Día Internacional de la Mujer: 8 canciones pop que se han convertido en himnos feministas

Sin duda, cada 8 de marzo, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer, es un día especial. Una fecha que propone llamar a la reflexión del rol de la mujer en cada una de las sociedades y en la que se reclama por más avances para lograr la igualdad de género en todo el mundo.

Por eso desde CARAS adelantándonos al 8M te compartimos emblemáticas canciones que se han convertido en íconos feministas y que han recorrido el mundo por el valor de sus artistas. Comenzamos con "If I were a boy" de Beyoncé. Ella es una feminista que siempre estuvo a la vanguardia del movimiento y lo apoyó de diferentes formas, desde contratar únicamente mujeres músicos y un sin número de canciones que tiene, hablan del rol femenino en la sociedad.

Por otro lado tenemos a "The man" de Taylor Swift. Como la canción de Beyoncé habla de cómo hubiese sido ser hombre y así no sufrir el machismo. Swift grabó esta canción en 2019 y es parte del disco Lover. "Estoy harta de correr todo lo rápido que puedo, preguntándome si llegaría antes si fuera un hombre", dice parte de la letra.

"Lo malo", Aitana y Ana Guerra. Ambas son, ex concursantes de Operación triunfo 2017 y en varias oportunidades durante el ciclo afirmaron que no les gustaba cantar reggaeton por la tendencia machista que tiene ese género musical junto a sus letras. Por lo tanto, ambas compusieron "lo malo".

"Ella" de Bebe. Hace más de 15 años Bebe revolucionó con su disco "Telarañas pafuera" de 2004. Dicha obra está compuesta por canciones muy directas y desgarradoras, del feminismo. La letra de "Ella" menciona la importancia de quererse a si misma: "Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha 'sabio' querer", escribió.

"Mother’s daughter" de Miley Cyrus. Ella también es activista por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTB+. En la letra, Cyrus canta: "Dios mío, ella tiene el poder. Bueno, mírala, ella tiene el poder. No jodas mi libertad, regresé para llevarme algo de ella".

"Ya no quiero Ná", Lola Índigo. Feminista desde los comienzos de su carrera, muchas veces expresó que no escucha canciones con letras machistas y llegó al hartazgo de que digan que la mujer sólo escribe letras de amor.

"God is a Woman" de Ariana Grande. Ella generó una gran polémica en 2018 y revolucionó el feminismo con un video cargado de sexualidad sin tapujos y referencias bíblicas. "El sexo empodera. Es fuente de vida. Tener coño es un privilegio", dice fuertemente.

Finalmente llegamos a una de las reinas del pop y la música urbana, Jennifer López con "Ain’t your mama". En 2016 hizo esta canción que dice así: "No voy a cocinar todo el día, no soy tu mamá. No voy a lavar tu ropa, no soy tu mamá. No soy tu mamá, chico, no soy tu mamá". Dejando muy en claro cuál es su postura sobre el rol de la mujer y que el hombre debe hacer también las tareas del hogar.

Fuente: https://www.rtve.es/